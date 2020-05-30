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Scott Dorval's Idaho On Your Side Forecast - Friday 5/29/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 04:42s - Published
Scott Dorval's Idaho On Your Side Forecast - Friday 5/29/20
Windy with Record Heat Likely Saturday
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WEATHER EXPERTMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL WITHYOUR PRECISIONFORECAST"HERE IS A LOOK ATTHE WEATHER WEARE EXPERIENCINGIN THE VALLEY...ACROSS THE STATEAND AROUND THENORTHWEST.THE SATELLITEPICTURE SHOWSHOW THE CLOUDSAND STORMS AREMOVING ACROSS THEREGION.THIS IS MY ON YOURSIDE FORECAST FORTOMORROW FOR FORMUCH OF SOUTHERNAND CENTRAL IDAHOSHOWING THE SKYCONDITION I EXPECTAS WELL AS THE HIGHAND LOWTEMPERATURES.MY EXTENDEDFORECAST SHOWSTHOSE SAME SKYAND TEMPERATURECONDITIONS FOR THENEXT WEEK.LET'S TAKE A LOOKAT THE YMCMECHANICALWEATHER PICTUREOF THE DAY.IF YOU HAVE APHOTO YOU WOULDLIKE TO SEND TO USPLEASE SUBMIT IT TOMY FACEBOOK PAGEAT CHIEFMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL.




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