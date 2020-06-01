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Health experts warn of coronavirus spike after protests

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:39s - Published
Health experts warn of coronavirus spike after protests

Health experts warn of coronavirus spike after protests

Less people are being tested for coronavirus as large groups are coming together to protest.

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THE COUNTRY AND HERE AT HOMEOF LARGE GROUPS PROTESTINGGEORGE FLOYDEXPERTS WARN- DONARE STILL DEALING WITH THECOVID-19 PANDEMIC AND THE NEFOR TESTING AND SOCIALDISTANCING.WPTV NEWSCHANNEL FIVESTEPHANIE SUSSKIND IS LIVE IBOCA RATON WITH MORE...THIS AREA OF GLADES ROAD, NEI-95 WAS FILLED WITH PEACEFULPROTESTERS LAST NIGHT..

SOMEWERE WEARING MASKS AND SOMWERE NOT.

STILL- THEIR CLOSEPROXIMITY GIVEN THE COVID-19PANDEMIC RAISES A RED FLAG FORHEALTH EXPERTSSOME HEALTH LEADERS SAY DAYSOF DEMONSTRATIONS ACROSS THECOUNTRY COULD LEAD TOEARLIER SECOND WAVE OF THECORONAVIRUS..

WITH TENS OFTHOUSANDS OF NEW CASES NATIONWIDE IN ABOUT A MONTH.

AT THSAME TIME..

TESTING IS NOTKEEPING UP.

GOVERNOR RONDESANTIS SAYS WHILE DRIVETHROUGH TESTING SITES HAVE THECAPACITY TO DO AT LEAST 10THOUSAND TESTS A DAY..

THEYUSUALLY ONLY HAVE ABOUT HATHE DEMAND.

FLORIDA HAS NOWGIVEN MORE THAN A MILLIONCORONAVIRUS TESTS BUT STILLNEEDS TO TEST MORE TO GETBETTER GRASP OF THE VIRUSO THE STATE TRYING TO MAKE ITAS EASY AS POSSIBLE FOR YOU TOGET A CORONAVIRUS TEST IF YOUWANT ONE.

IN FACT A NETESTING LOCATION JUST OPENEDDAYS AGO AT A HOME DEPOT JUSTO THE WEST HERE ON GLADESROAD..

AND THEREFAU JUST TO THE EAST.THANKS STEPHANIE - HER NREPORT COMES AS THE ST



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