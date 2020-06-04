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Health department releases names of nursing homes with COVID-19 outbreaks

Video Credit: WAPT - Duration: 01:50s - Published
Health department releases names of nursing homes with COVID-19 outbreaks
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COVID-19 CASES.16 WAPT'S TROYJOHNSON IS LIVEFROM HIS HOME WITH MORE ON THOSEFACILITIES -- PARTICULARLY ONEIN HINDS COUNTY... MEGAN --THE NAMES AND COUNTY LOCATIONSOF THEFACILITIES WERE POSTED ON THESTATEDEPARTMENT OF HEALTH'S WEBSITELASTNIGHT...HERE IS VIDEO OF ONE OF THEFACILITIES LISTEDON THE WEBSITE...WOODLANDSREHABILITATION AND HEALTH CARECENTER INCLINTON...AT THAT FACILITY, 19 EMPLOYEESHAVETESTED POSITIVE FOR CORONAVIRUS,AND 57RESIDENTS...8 PEOPLE HAVE DIED...ACCORDING TO THE WEBSITE --THERE ARE 6 FACILITIES WITHCOVID-19 OUTBREAKS IN HINDSCOUNTY..4 IN MADISON COUNTY, AND 3 INRANKINCOUNTY..STATE HEALTH DIRECTOR DR. THOMASDOBBS SAYSLONG TERM CARE EMPLOYEES WHOCONTRACT THE VIRUS ARE THEDRIVING FORCE BEHIND THE SPREADOF COVID-19 AT THEFACILITIES.

3:00-3:11"ITS PEOPLE ARE CATCHING THECOMMUNITY, THEY'REPRESYMPTOMATIC OR ASYMPTOMATIC.OUR SENSE ISPEOPLE ARE SICK AND NOT COMINGTO WORK.

ALTHOUGH THATCERTAINLY CAN HAPPEN AND THENUNKNOWINGLY WILL INFECT FOLKS.THE LONG TERM CARE FACILITY WITHTHELARGEST CASES OF COVID-19, ISBEDFORD CARE CENTER OFHATTIESBURG...THERE -- 92 RESIDENTS TESTEDPOSITIVE..

25 RESIDENTS HAVEDIED...YOU CAN FIND THE FULL LIST OFCOVID-19FACILITY OUTBREAKS ACROSS THESTATE ONWAPT DOT COM..

IN TOTAL, THERE ARE 126 COVID-19OUTBREAKS AT LONG TERM CAREFACILITIES ACROSS THESTATE..REPORTING LIVE FROM HOME THISEVENING...TROY JOHNSON, 16 WAPTNEWS.

TONIGHT, WE HAVE A BETTER IDEAOF JUSTHOW DEVASTATING THE NO



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Health service tackles Covid-19 outbreaks in Direct Provision and meat plants

The health service is continuing to grapple with Covid-19 outbreaks in congregated settings including...
Belfast Telegraph - Published



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LorionBI

Lori Anderson RT @JxnFreePress: The #Mississippi State Department of Health released the names and locations of Mississippi’s long-term care facilities w… 3 days ago

JxnFreePress

Jackson Free Press The #Mississippi State Department of Health released the names and locations of Mississippi’s long-term care facili… https://t.co/cU8xVvHYsF 3 days ago

br8t

Brady Walker RT @CarmenMForman: ICYMI: @AGMikeHunter says it's OK for @HealthyOklahoma to release to law enforcement the names and addresses of suspecte… 3 days ago

BobbyHarrison9

Bobby Harrison RT @MSTODAYnews: The state health department has released a list of 116 nursing homes that have active coronavirus outbreaks after a judge… 4 days ago

CarmenMForman

Carmen Forman ICYMI: @AGMikeHunter says it's OK for @HealthyOklahoma to release to law enforcement the names and addresses of sus… https://t.co/AAcqlqB2gE 4 days ago

MPBOnline

MSPublicBroadcasting Health department releases names of long term care facilities with COVID-19 outbreaks A nursing home in Forrest co… https://t.co/DoRuNlmwJO 4 days ago

JxnFreePress

Jackson Free Press The #Mississippi State Department of Health released the names and locations of Mississippi’s long-term care facili… https://t.co/qdjGMOVH0U 4 days ago

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Mississippi Today The state health department has released a list of 116 nursing homes that have active coronavirus outbreaks after a… https://t.co/TSt8br2pzO 5 days ago


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