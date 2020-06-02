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KC Black Lives Matter march draws nearly 1,000 protesters

Video Credit: 41 Action News - Duration: 01:39s - Published
KC Black Lives Matter march draws nearly 1,000 protesters

KC Black Lives Matter march draws nearly 1,000 protesters

Nearly 1,000 people showed up to a silent Black Lives Matter march Sunday that spanned from City Market Park to East 19th and Delaware streets to 19th and Grand streets back to the park.

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AROUND THE WORLD.HERE IN KANSAS CITY, APOWERFUL MOMENTDOWNTOWN ASHUNDREDS OF PEOPLEDRESSED IN WHITE HELD ASILENT MARCH.41 ACTION NEREPORTER NICK STARLINGFOLLOWED THEM TONIGHTAND JOINS US LIVE.NICK, ARE THERE STILLACTIVISTS OUT THERE?GABBWE SAW NEARLY ATHOUSAND PROTESTERSOUT HERE.IT WAS PEACEFUL ALL THEWAY THROUGH"KEEPINGMOSTLY TO THESIDEWALKS SO STREETSWERE NOT BLOCKED OFF.WE"VE HAD MARCHESTHE PAST WEEK"BUTTHIS MARCH WASDIFFERENT.THIS WAS THE FIRSTSILENT PROTEST SOFAR"THERE ARE MOREPROTESTS SCHEDULEDTHROUGHOUT THISCOMING WEEK IN OTHERPARTS OF OUR METROREPORTING LIVE IN KCNICK STA



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writeyourvision

Write Your Vision RT @yashar: Congressman John Lewis, who endured horrific beatings, threats to his life, and imprisonment as one of the original Freedom Rid… 6 seconds ago

rnz_news

RNZ News Photo essay: Black Lives Matter Melbourne march https://t.co/3I2QmMy7x1 12 seconds ago

JacquelineLM

#GoJoe2020 RT @JeffFlake: This is leadership. https://t.co/2tFuFgp4Vq 30 seconds ago

comradebunny

Jen Power @geraldgonz Not pictured: the TONS of “FilipinX for Black Lives Matter” signs at the march. They were one-sided sig… https://t.co/BH9GWXXhqR 39 seconds ago

USSStellarDrift

Ser Kim of Nevarra: Blight Veteran 🏳️‍🌈🌻 RT @archaeomariapdx: I was delighted 2 run into ⁦@repblumenauer⁩ at tonight’s Black Lives Matter march in Portland, Oregon.⁦@RoseCityJustic… 41 seconds ago

meguuyama

萌ᵐᵉᵍᵘ 🕴🏻 2000 people showed up to the peaceful march in Osaka Japan. The diversity here is amazing, and it was amazing seein… https://t.co/QHaI078Sl7 42 seconds ago

geribartholomai

Gerardo Bartholomäi RT @danbbaer: So, basically, if you’re an elected Democrat who hasn’t made it to a march in the last 12 days, who hasn’t spoken the words “… 55 seconds ago

AnnetteSpanhel

Annette Spanhel RT @AhmadShanzeh: Several hundred people are gathered on Park Street in Downtown Madison for a Black Lives Matter solidarity march sponsore… 1 minute ago


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