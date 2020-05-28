Champions 2020 - Lexi Hicks - St. Johns High School

2020, BROUGHT TO YOU BY THEMICHIGAN EDUCATION ASSOCIATION.THE MEA’S MEMBERS, EDUCATORSFROM ACROSS OUR STATE, ARE PROUDOF THIS YEAR’S HIGH SCHOOLGRADUATES.CONGRATULATIONS TO ALL OF YOU!LEARN MORE AT MEA.ORG.WINTER AND SPRING ATHLETES ARENOT THE ONLY ONES WHO HAD TOMAKE SACRIFICES THIS YEAR.COMMENCEMENT SPEAKERS HAD TODELIVER THEIR THOUGHTS IN A VERYDIFFERENT WA"PRESS PASS" AND THE MEA AREPROUD TO HONOR TEN DISTINGUISHEDSCHOLARS, COMMENCEMENT SPEAKERSFROM MID-MICHIGAN AND TONIGH WEWANT YOU TO MEET AN OUTSTANDINGREPRESENTATIVE OF ST.
JOHNS HIGHSCHOOL, LEXI HICKS IS.