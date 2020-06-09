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George Floyd to be laid to rest today

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:06s - Published
George Floyd to be laid to rest today

George Floyd to be laid to rest today

George Floyd, the man whose death inspired a move for global change and justice, is being laid to rest today.

This comes as the officer charged with his death made his first court appearance.

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THIS COMES AS THE FIRED POLICEOFFICER CHARGED WITH HIS DEATHMADE HIS FIRST COURTAPPEARANCE.ABC'S INES DE LA CUETARA IS INWASHINGTON WITH THE LATEST.TWO WEEKS AFTER HIS DEATHSHOCKED THE NATION ANEMOTIONAL FAREWELL FOR GEORGEFLOYD IN HIS HOMETOWN OFHOUSTON MOURNER SOT: THIS MANWHOSE DEATH HAS CHANGED THEWORLD.HE'S CHANGED THE WORLD.YOU HAVE TO COME.YOU KNOW, YOU HAVE TO.I CAN'T EXPLAIN IT.PALLBEARERS WALKING FLOYD'SCASKET OUT OF A CHURCH...A PUBLIC VIEWING FOR THE MANWHO HASE BECOME THE FACE OF AMOVEMENT..WITH MORE THAN 6-THOUSANDPEOPLE BRAVING THE TEXAS HEATTO PAY THEIR RESPECTS..AND OVERNIGHT A CANDLELIGHTVIGIL AT GEORGE FLOYD'S HIGHSCHOOL CRUMP SOT: "PEOPLE ASKME ALL THE TIME..WHAT MAKES THIS KILLINGDIFFERENT FROM ALL THE REST..IT IS BECAUSE THERE ISLITERALLY A DOCUMENTARY OF HISDEATH..AND HE'S NARRATING HIS DEATH."HIS FAMILY - GRATEFUL FLOYDSOT: "IF HE WAS TOLD THAT HEWOULD HAVE HAD TO SACRIFICE HISLIFE TO BRING THE WORLDTOGETHER, KNOWING HIM HE WOULDHAVE DID IT..." VICE PRESIDENTJOE BIDEN MEETING PRIVATELYFOR MORE THAN AN HOUR WITHFLOYD'S FAMILY..SEEN HERE WITH HIS DAUGHTERGIANNA.THE MEMORIAL HAPPENING AS THEFORMER POLICE OFFICER CHARGEDWITH MURDERING FLOYD MADE ACOURT APPEARANCE INMINNEAPOLIS...(GFX) THE JUDGE SETTING BAIL AT1 POINT 2-5 MILLION DOLLARSFOR DEREKCHAUVIN (GFX) INSIDE THECOURTROOM..THE PROSECUTOR LAID OUT THECASE AGAINST THE VETERANOFFICER, SAYING CHAUVIN PLACEDHIS KNEE ON FLOYD'S NECK FORNEARLY NINE MINUTES AS HE "WENTLIMP." A LAWYER FOR THOMASLANE, ANOTHER EX-COP CHARGEDIN THE CASE, IS PLACING THEBLAME ON CHAUVIN..GRAY SOT: "MY CLIENT DIDEXACTLY WHAT HE WAS SUPPOSED TODO.FOLLOWED THE EXPERIENCEDOFFICER'S ADVICE." TAG:FOLLOWING THE SERVICE, FLOYDWILL BE LAID TO REST NEXT TOHIS MOTHER AT THE HOUSTONMEMORIAL GARDENS.INES DE LA CUETARA (ABC NEWSWASHINGTON)RIGHT NOW - IN WASHINGTON- HOW





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Bevan Dufty At 9am BART trains will slow to a brief hold w following announcement: Attention BART riders & employees. It’s 9am… https://t.co/MXZxzlpi8n 19 seconds ago

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ꪀꪮ𝕣ꪖ 🇩🇴 #BreakUpSong RT @thismorning: Two weeks after George Floyd's death at the hands of a US police officer, today he will be laid to rest. But the fight for… 23 seconds ago

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chickenpotpie @realDonaldTrump What about today when George Floyd will be laid to rest? Any comment there? 26 seconds ago

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Aerycrow RT @AFPphoto: #US #GeorgeFloyd George Floyd to be laid to rest in Houston hometown. 📸 @godovasquez #AFP https://t.co/tUirzl4J3p 58 seconds ago

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Eric Zeiner RT @SFBART: This morning at 9am BART trains will slow to a stop with a systemwide announcement that we are pausing in the name of George Fl… 2 minutes ago

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CFOX RT @jeffoneilshow: George Floyd is being laid to rest in Houston today - here is a collection of beautiful murals from around the world to… 2 minutes ago

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Memo Vera Uscanga RT @RoArquette: George Floyd to be laid to rest in Houston funeral as world watches | George Floyd | The Guardian https://t.co/3VpqWmdEdO 3 minutes ago


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