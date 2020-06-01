Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

NJ Corrections Officer, Other Man Seen On Video Mocking George Floyd's Death
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:46s - Published
NJ Corrections Officer, Other Man Seen On Video Mocking George Floyd's Death

NJ Corrections Officer, Other Man Seen On Video Mocking George Floyd's Death

The cellphone video was taken during a Black Lives Matter rally held Monday in Franklinville, Gloucester County.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MINUTES WAS IN TALKS WITHATTORNEY'S OFFICE AND THE U.S.ATTORNEY.GOVERNOR PHIL MURPHY ISCONDEMNING THE ACTIONS OF A NEWJERSEY CORRECTIONS OFFICER INANOTHER MAN AFTER THE PAIR WERESEEN ON CAMERA MOCKING THE DEATHOF GEORGE FLOYD.TAKE A LOOK AT THE CELL PHONEVIDEO WAS THIS WAS TAKEN MONDAYBRAG A BLACK LIVES MATTERPROTEST IN FRANKLINVILLE,GLOUCESTER COUNTY.YOU CAN SEE A MAN KNEELING ONANOTHER MAN LYING ON THE GROUND.THEY ALLEGEDLY YELLED AT THEDEMONSTRATORS AS THEY MARCHEDBY.THE NEW JERSEY DEPARTMENT OFCORRECTIONS RELEASED A STATEMENTON TWITTER SAYING, WE HAVE BEENMADE AWARE THAT ONE OF OUROFFICERS PARTICIPATED IN THEFILMING OF A HATEFUL ANDDISAPPOINTING VIDEO THAT MOCKTHE KILLING OF GEORGE FLOYD.THE INDIVIDUAL HAS BEENSUSPENDED FROM THEIR POST ANDBANNED FROM NEW JERSEYDEPARTMENT OF CORRECTIONSFACILITIES PENDING A THOROUGHAND EXPEDITED INVESTIGATION.



Related news from verified sources

FedEx employee fired, NJ officer suspended linked to video mocking George Floyd death

The NJ Department of Corrections suspended an officer it says was filmed reenacting the death of...
USATODAY.com - Published

Derek Chauvin Wiki: Facts About the Ex-Cop Who Caused George’s Floyd Death

The officer involved in George Floyd’s tragic death, Derek Chauvin, is facing manslaughter charges....
Earn The Necklace - Published

George Floyd death: Derek Chauvin and Floyd worked together at El Nuevo Rodeo club

George Floyd death: Derek Chauvin and Floyd worked together at El Nuevo Rodeo club Did George Floyd and the police officer accused of killing him, Derek Chauvin, work together? One...
New Zealand Herald - Published



Tweets about this

rpprevost

Blessed Mother RT @ajc: One of the men who was seen counter-protesting against a Black Lives Matter demonstration on Monday has been fired from his FedEx… 14 seconds ago

ajc

AJC One of the men who was seen counter-protesting against a Black Lives Matter demonstration on Monday has been fired… https://t.co/DyQQRWkhaq 13 minutes ago

BistyCSRoss

Bisty CS Ross @TeaPainUSA Good social media Justice “The two New Jersey men seen in a viral video mockingly recreating the death… https://t.co/lwnRNKu6rE 1 hour ago

StephenGutowski

Stephen Gutowski @C_Sand23 @yashar NBC10 says the man kneeling is a corrections officer. There were several other people involved in… https://t.co/KXa8RTZUf9 20 hours ago


Related videos from verified sources

'Is that what a black man's life is worth? $20?' [Video]

'Is that what a black man's life is worth? $20?'

The brother of George Floyd, Philonise, urged lawmakers "to make sure his death isn’t in vain".

Credit: BBC World News - Affiliate     Duration: 01:32Published
Horsemen Lead March in Seattle During George Floyd Protest [Video]

Horsemen Lead March in Seattle During George Floyd Protest

This group of horsemen was called Black Cowboys. They led a march of approximately ten thousand people in Seattle, Washington. They were protesting the death of George Floyd as well as all others..

Credit: Jukin Media     Duration: 00:07Published
Brother of George Floyd addresses Congress [Video]

Brother of George Floyd addresses Congress

Philonise Floyd testifies to Congress the day after funeral services for his brother George Floyd, who has become a worldwide symbol in demonstrations over calls for changes to police practices and an..

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 01:28Published