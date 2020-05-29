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New funding for Citizen Complaint Authority might fall short
Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 02:24s - Published
New funding for Citizen Complaint Authority might fall short

New funding for Citizen Complaint Authority might fall short

In the City's proposed budget for the 2021 fiscal year, funding will increase for the Citizen Complaint Authority (CCA) that investigates citizen complaints against police officers.

The city said the authority will be “fully funded,” but some say the additional money still isn’t up to par.

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CINCINNATI'S CITY MANAGERRELEASED THE 2021 PROPOSEDBUDGET THIS MORNING.

IN THAT-NO CITY EMPLOYEES WILL BE LAIDOFF.

FUNDING FOR HUMANSERVICES IS MAINTAINED.

ANDONE-MILLION DOLLARS WILL BEDEVOTED TO HELPING SMALL,AFRICAN AMERICAN OWNEDBUSINESSES.

FUNDING ALSO WILLINCREASE FOR THE AUTHORITYTHAT INVESTIGATES CITIZENCOMPLAINTS AGAINST POLICEOFFICERS.

REPORTER MARIELCARBONE BREAKS DOWN WHAT THATMONEY REALLY MEANS.TAKE LKL: MARIEL: "A BIGTALKER IN THIS BUDGET- WHICHIS COMING DIRECTLY OUT OF THERECENT PROTESTS- IS THAT THECITIZEN COMPLAINT AUTHORITYWILL BE "FULLY FUNDED."BUTWHAT FULLY FUNDED ACTUALLYMEANS DIFFERS DEPENDING ON WHOYOU ASK.AND SOME SAY, THEADDITIONAL MONEY STILL ISN'TUP TO PAR."PACK: IT HAS BEENAN ASK FOR YEARS.

IRISROLEY/BLACK UNITED FRONT"Thecitizen's complaint authorityhasn't had an opportunity tooperate at its full bandwidth."MORE MONEY- AND STAFFING-FORTHE CITIZEN COMPLAINTAUTHORITY.THE BODY CAME OUT OFTHE COLLABORATIVE AGREEMENTBACK IN 2002AND IS A PLACE FORCITIZENS TO HAVE COMPLAINTSABOUT POLICE ACTIONINVESTIGATED.

áPROTEST NATSáRECENTPROTESTS ABOUT POLICEBRUTALITY ARE NOW PUSHING THELEVER.

JOHN CRANLEY/CINCINNATI MAYOR "Ourcommitment to civil rightsmust allow people that believethat they have been wronged tohave their day of truth andconciliation.

And that is whatthe CCA is all about."UNDERTHE PROPOSED 2021 BUDGET,FUNDING IS AROUND 850 THOUSANDDOLLARS, AN INCREASE OF ABOUT150 THOUSAND DOLLARS.

THAT'LLPAY FOR TWO ADDITIONALINVESTIGATORS.

RIGHT NOW, THEAGENCY HAS ONLY THREE.

IT'SSUPPOSED TO HAVE FIVEMARKCHILDERS/CHAIR CCA "It's agreat thing.

I'm personallyvery happy that we get thisfunding."MARK CHILDERS IS THECHAIR OF THE C-C-A.

HE SAYSFILLING THOSE POSITIONS ISVITAL.

MARK CHILDERS/CHAIR CCA"We'd like to get a fullcomplement of investigators.Because we got a backload ofcases, so we need to get thosecases cleared out."BUT OTHERSSAY THE MONEY STILL ISN'TENOUGH.

IRIS ROLEY/BLACKUNITED FRONT"It's not fullyfunding the CCA."IRIS ROLEY,WITH THE BLACK UNITED FRONT,SAYS FUNDING MOREINVESTIGATORS ISN'T ALL THATNEEDS TO BE DONE.

MONEY ISNEEDED FOR OUTREACH, POLICYWORK AND MORE.IRIS ROLEY/BLACKUNITED FRONT"I think they'vedone great work with whatthey've had.

But now is thetime.

If the administrationwants to say that we're thebest, then we need to be thebest"MARIEL: "THIS PROPOSEDBUDGET ISN'T FINAL.

IT GOES TOCITY COUNCIL NEXT WEEK.

AND IKNOW SOME MEMBERS ARE CALLINGFOR EVEN MORE FUNDING FOR THEC-C-A.

THEN, THERE ARE TWOPUBLIC BUDGET HEARINGS, SOTHERE CAN BE CHANGES MADEBEFORE THIS IS OFFICIALLYVOTED ON AND PASSED.

REPORTINGFROM CITY HALL, MARIELCARBONE, WCPO NINE NEWS."





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LucyMayCincy

Lucy May ICYMI Watch: New funding for Citizen Complaint Authority might fall short - story by ⁦@MarielCarbone⁩ https://t.co/rb1IrJhrO5 7 hours ago

AlexDuncan6

Alex RT @MaxLondberg: Personally, I've never seen tangible change spurred by protests happen so quickly. Calls were made for years to prioritize… 18 hours ago

ShereeWLWT

Sheree Paolello WLWT RT @WLWT: Cincinnati budget proposal: No layoffs, extended furloughs; more funding for Citizen's Complaint Authority https://t.co/7HzDqNhRKP 20 hours ago

Suzanne_Bruce

Suzanne RT @WCPO: The city said the Citizen Complaint Authority will be “fully funded,” but some say the additional money still isn’t up to par. ht… 21 hours ago

WCPO

WCPO 9 The city said the Citizen Complaint Authority will be “fully funded,” but some say the additional money still isn’t… https://t.co/uMWYGVHkEM 21 hours ago

WLWT

WLWT Cincinnati budget proposal: No layoffs, extended furloughs; more funding for Citizen's Complaint Authority https://t.co/7HzDqNhRKP 21 hours ago

MaxLondberg

Max Londberg Personally, I've never seen tangible change spurred by protests happen so quickly. Calls were made for years to pri… https://t.co/eQI0M4RZEX 1 day ago

cjdjam

Crystal Dandridge RT @LucyMayCincy: ICYMI Watch: Citizen Complaint Authority faces backlog of cases, lack of funding - story by ⁦@KristenSwilley⁩ https://t.… 3 days ago


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