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New Jersey Ready For Phase 2 Of Coronavirus Reopening Plan, Gov. Murphy Says
Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:49s - Published
New Jersey Ready For Phase 2 Of Coronavirus Reopening Plan, Gov. Murphy Says
Murphy says New Jersey is better prepared to move forward than many states.
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HAVE TO WAIT UNTIL JUNE 22NDAND THOSE BUSINESSES HAVE TOFOLLOW GUIDELINES AS WELL.AS WE'VE REPORTED NEWJERSEY IS PREPARING FOR A BIGCHANGE THIS MONDAY AS THESTATE ENTERS INTO PHASE TWO OFITS REOPENING.GOVERNOR PHIL MURPHY SAYS THESTATE IS READY.TAKE A LOOK AT THIS MAP OFOUR COUNTRY.GO TOGETHER BRAG FOR A MINUTEHERE BECAUSE YOU ALL DESERVEIT, YOU WHO HAVE GOTTEN THISDONE.THIS PREPARED BY INDEPENDENTHEALTH EXPERTS.YOU CAN SEE A LIST OF THEM ATTHE BOTTOM AND ANALYSTSTRACKING COVID-19.NOTICE THE STATES IN GREEN.THERE ARE ONLY FIVE THEM ANDONE OF THEM IS NEW JERSEY.THIS TELLS US THAT WE'REBETTER PREPARED AT THIS TIMETO MOVE FORWARD THAN MANYFRANKLY MOST OF OUR PEERS.MEANWHILE THE GOVERNOR ALSOANNOUNCED THAT THE STATEATTORNEY GENERAL IS BRINGING ALAWSUIT AGAINST ASBURY PARK.



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