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Atlanta shooting sparks more protests
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:57s - Published
Atlanta shooting sparks more protests

Atlanta shooting sparks more protests

Another officer involved shooting involving a black man sparks new protests nationwide.

The incident was all captured on police body and dash-cam video.

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ARREST HIM FOR ALLEGED DRUNKDRIVING.THE INCIDENT - ALL CAPTURED ONPOLICE BODY AND DASH-CAM VIDEO.IT BEGAN AFTER THE OFFICERSRESPONDED TO A CALL THAT BROOKSWAS ALLEGEDLY ASLEEP IN HIS CAR- BLOCKING A WENDY'S DRIVETHRU.POLICE SAY HE FAILED SOBRIETYTESTS, THEN RESISTED ARREST -WHICH LED TO BROOKS GRABBINGTHE OFFICER'S TASER ANDPOINTING IT AT THE OFFICERS.THREE SHOTS WERE FIRED ANDBROOKS DIED.THE AUTOPSY LISTED THE DEATH ASA HOMICIDE.THIS MORNING BROOKS' WIFE ISSPEAKING TO GOOD MORNINGAMERICA."I FEEL LIKE I'M JUST ASTATISTIC.I AM STUCK BEING A SINGLEBLACK PARENT.THEY TOOK SOMETHING FROM ME."THE ATLANTA POLICE CHIEF HASRESIGNED AND THE OFFICERINVOLVED HAS BEEN FIRED.THE POLICE UNION NOW SAYS THEFIRINGWAS WITHOUT DUE PROCESS.BROOKS' DEATH NOT ONLY SPARKING



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Dawit Araia RT @AJEnglish: Fatal police shooting of Rayshard Brooks sparks a new wave of protests in Atlanta, the officer who shot him has reportedly b… 25 minutes ago

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Touch the world RT @VOANews: ▶️ A deadly police shooting in Atlanta, Georgia, has further fueled unrest and demonstrations against racism and police brutal… 1 hour ago

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WQOW News 18 A police shooting in Atlanta Friday has sparked more outrage. https://t.co/xZuGFxLHSP 4 hours ago

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Credit: Euronews English     Duration: 01:16Published