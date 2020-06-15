Spike in coronavirus cases causes concern among doctors, leaders in Palm Beach County

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CASES RECORDED OVER THEWEEKEND..
FOR PALM BEACHCOUNTY..
IS HIGHEST WE'VE SEENCOMPARED TO NUMBERS FROM LASTMONTH.
WPTV NEWSCHANNEL 5MICHELLE QUESADA EXPLAINS WHATTHIS MEANS MOVING FORWARD ANDWHY SOME HEALTH PROFESSIONALARE CONCERNED.<< THE NUMBER OF NEW CASES OFCORONAVIRUS IN PALM BEACHCOUNTY HAVE MORE THAN TRIPLEDCOMPARED TO WHERE WE WERE AMONTH AGO&.
WHILE COUNTYOFFICIALS HAVE SAIDHOSPITALIZATIONS ARE UNDERCONTROLSPECIALIST DR. LESLIE DIAZSAYS THATDR. DIAZ 3:00 THEY NEED TO GTHE NUMBERS RIGHT ALRIGHT - IINVITE ANY ADMINISTRATOR ANYGOVERNOR ANYBODY THAT WANTS TOCOME AND JOIN ME FOR A DAY ANDTHEN THEY CAN TALK- IT IS NOTRUE - THE NUMBERS ARE RISINGDR. DIAZ SAYS IT'S NOTNECESSARILY THE SPIKE IN CASESIN PALM BEACH COUNTY SHE ISWORIED ABOUT - IT'S THEHOSPITALIZATIONS.
DR. DIAZ4:05 I SEE THE UNITS RUN OUTOF BEDS AND I SEE THE OH MYGOD WE HAVE TO SCRAMBLE ANDPUT THESE PATIENTS SOMEWHEREELSE - I MEAN THIS ISHAPPENING - ITS REALITY - ANDI WAS IN THE HOSPITALYESTERDAY FOR HOURS BECAUSE WEGOT HIT WITH 7 NEW ONES BOOMBOOM BOOM ONE AFTER THE OTHERAND THIS IS IN A MATTER OF ANHOUR SOME QUESTION WHETHERANOTHER LOCKDOWN WILL BECONSIDERED OR WHETHER THECOUNTY SHOULD SLOW DOWN ON ITSCONTINUED RE- OPENING OF THEECONOMY& CURRENTLY THEGOVERNOR HAS NOT RESPONDED TOTHE COUNTYTO PHASE 2& VICE MAYOR ROBERTWEINROTH 7:02 I KNOW IPERSONALLY DONGO BACKWARD I DONTHERECOUNTY VICE MAYOR ROBERTWEINROTH REITERATES THAT THECOUNTY COMMISSION KNEW THEREWOULD BE AN INCREASE IN CASESONCE THE ECONOMY RE- OPENED&DR. DIAZ SAID SHE IS NOT INFAVOR OF ANOTHER LOCKDOWN BUTSAYS SOMETHING HAS TO BE DONETO SLOW DOWN THE NUMBER OFCASES COMING INTO LOCALHOSPITALS& 1:19 ARE WE GOINGTO BE OVERWHELMED, ARE WEGOING TO TURN INTO ANOTHER NEWYORK BECAUSE OF OUR SENSELESSDECISION MAKING ON MONEY OVERLIVES - MICHELLE QUESADA WPTVNEWSCHANNEL 5.TWO DRUGS THAT WERE BEING USEDAT ONE POINT -- TO TREATCOVID-19 -- NO LONGER HAVE
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