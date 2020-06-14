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More police officers resigning amid protests
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
More police officers resigning amid protests

More police officers resigning amid protests

More police departments are starting to see officers walk off the job as nationwide protests continue.

In Minneapolis, at least 7 of its officers left the force.

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TO SEE OFFICERS WALK OFF THEJOB AS NATIONWIDE PROTESTSCONTINUE.IN MINNEAPOLIS -- THE CITYWHERE GEORGE FLOYD DIED -- ATLEAST SEVEN OF ITS OFFICERSHAVE LEFT.IN ATLANTA -- EIGHT OFFICERSRESIGNED THIS MONTH...AND THEPOLICE CHIEF RESIGNED AFTER THEDEATH OF RAYSHARD BROOKS.BUT THE BIGGEST DEPARTURE WASEARLIER THIS MONTH IN BUFFALO,NEW YORK-- WHEN 57 OFFICERSRESIGNED FROM THE EMERGENCYCONTROL TEAM AFTER TWO OFFICERSWERE SUSPENDED.A POLICE UNION OFFICIAL SAYSTHIS IS FAR FROM OVER AND THEREARE LIKELY MORE RESIGNATIONS TOCOME.MEANTIME PRESIDENT TRUMP HASNOW SIGNED A NEW EXECUTIVE





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Tigersfan24

Mama Bear RT @tommcintyre1947: Police in Minneapolis are resigning in #DROVES after having been #ABANDONED by *(#DEMOCRATIC_LEADERS!)* “At least seve… 50 minutes ago

Jan_Goldfinch

invisible wildflower RT @gatewaypundit: At Least 7 Minneapolis Police Officers Resign - 7 More in Process of Resigning https://t.co/p3fzgA8oTc via @gatewaypundit 1 hour ago

bashazard

💧bashi hazard RT @OmarJimenez: In Minneapolis, at least seven police officers resigned from the department since protests sparked by Floyd's death in lat… 2 hours ago

DonCoglioni45

Deplorable Don🇺🇸🇮🇹🇺🇸 RT @ital_american: Seven Minneapolis police officers have quit & another seven are in the process of resigning, citing a lack of support fr… 10 hours ago

wynkoop_rachel

Rachel Wynkoop RT @Furrystoat: @MillerStream Police Officers are resigning in disgust at the lack of support they're given by politicians, morale is at an… 12 hours ago


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