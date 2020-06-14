More police officers resigning amid protests

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TO SEE OFFICERS WALK OFF THEJOB AS NATIONWIDE PROTESTSCONTINUE.IN MINNEAPOLIS -- THE CITYWHERE GEORGE FLOYD DIED -- ATLEAST SEVEN OF ITS OFFICERSHAVE LEFT.IN ATLANTA -- EIGHT OFFICERSRESIGNED THIS MONTH...AND THEPOLICE CHIEF RESIGNED AFTER THEDEATH OF RAYSHARD BROOKS.BUT THE BIGGEST DEPARTURE WASEARLIER THIS MONTH IN BUFFALO,NEW YORK-- WHEN 57 OFFICERSRESIGNED FROM THE EMERGENCYCONTROL TEAM AFTER TWO OFFICERSWERE SUSPENDED.A POLICE UNION OFFICIAL SAYSTHIS IS FAR FROM OVER AND THEREARE LIKELY MORE RESIGNATIONS TOCOME.MEANTIME PRESIDENT TRUMP HASNOW SIGNED A NEW EXECUTIVE
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