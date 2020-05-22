Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Nail salons, tattoo parlors in Sacramento prepare for reopening amid pandemic
Video Credit: KTXL - Duration: 01:31s - Published
Nail salons, tattoo parlors in Sacramento prepare for reopening amid pandemic
Jessica Mensch reports
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

ALLOW THESE BUSINESSES TOREOPEN BUT WITH RESTRICTIONSFOX 40'S JESSICA MENSCH CAUGHTUP WITH LOCAL BUSINESS OWNERSWHO ARE RUSHING TO GET READY.WITH SNEEZE GUARDS.

SIGNSAND SANITIZER WE ALSO HAVETHIS THE FACIAL MEAN WHEN ISWORKING TO PROTECT HERCUSTOMERS SHE PREPARES TOREOPEN LAFLEUR NAIL SPAWNSACRAMENTO, I FEEL VERY MOREIN LOVE LIKE THOSE CUSTOMERS,YOU KNOW.

SO ON HIS KNEE.

I AMVERY EXCITED TO SEE THEM AGAINTHE COUNTY GIVING NAIL SALONSTHE ALL-CLEAR TO GET BACK TOBUSINESS FRIDAY FOLLOWINGSTATE GUIDELINES AFTER 3MONTHS OF CLOSURES TO THECOVID-19.AND I HAVE BILLS TO PAY ANDI CAN YOU KNOW YOU IF ICONTINUE CLOSING THE DOOR.IT'S HARD FOR ME TO REOPENAGAIN.

SHE SAYS ALL EMPLOYEESAND CUSTOMERS WILL BE REQUIREDTO WEAR FACE MASKS AND HAVETHEIR TEMPERATURES TAKEN ONLY3 CUSTOMERS WILL BE SEEN AT ATIME TO MAINTAIN A DISTANCEMOVING TO APPOINTMENT ONLY.TATTOO SHOPS ARE ALSOGETTING PERMISSION TO GET BACKTO WORK LIKE ANCIENT INCANORTH HIGHLANDS I WAS A STATICTHAT I'VE ALREADY PREPARED FORTHIS FIGHT OVER A MONTH AGO IHAD TO FACE SHIELDS READYOWNER MARKED ULTIMATELYREQUIRING MASKS FOR ARTISTSAND PATRONS LIMITING BUSINESSTO TO CUSTOMERS AT A TIME ANDWRAPPING UP SURFACES SO WE CANEASILY CLEAN BETWEEN EVERYCUSTOMER EVER I GOT INTO THISI'VE BEEN TRAINED TO TREATEVERYBODY AS IF YOU KNOW.THERE'S A LIKELIHOOD HE'SEXCITED TO BRING SOME COLORBACK TO HIS CLIENT'S LIFE'SHIS OPENING DAY IS ALREADY OFFBOOKED I DON'T KNOW IT'SALMOST LIKE THE FIRST TIMEAGAIN IN A IN SACRAMENTO.





Tweets about this

AmandaABC7

Amanda del Castillo Nail salons, body waxing and tattoo parlors get the green light to resume operations on Friday. Additionally, new… https://t.co/W7b4aIJ8hB 7 minutes ago

HippyChic471

Leslie's under harrest RT @Jessmensch: Nail salons and tattoo parlors will be allowed to reopen this Friday in Sacramento County. La Fleur Nail Spa in Sacramento… 2 hours ago

_davinia_

Davinia RT @KEYTNC3: #BREAKING: #SantaBarbara County is pausing reopening efforts. This means nail salons, tattoo parlors, massage services and oth… 3 hours ago

_JaiJai__

J RT @CBSLA: L.A. County health officials said an announcement about the reopening of nail salons, tattoo parlors and health spas could come… 4 hours ago

Jessmensch

Jessica Mensch Nail salons and tattoo parlors will be allowed to reopen this Friday in Sacramento County. La Fleur Nail Spa in Sac… https://t.co/2PLRUkOUiF 4 hours ago

danbrechlin

Dan Brechlin RT @McFarland_Shawn: Indoor dining, gyms, nail salons, tattoo parlors and hotels were among the latest industries to reopen in Connecticut… 5 hours ago

AnInsidersGuide

Coachella Valley Nail Salons, Tattoo Parlors, Can Reopen and Weddings Can Resume Without Receptions, Friday In The Coachella Valley… https://t.co/iinTBlvng8 6 hours ago


Related videos from verified sources

Nail salons, tattoo shops and massage parlors can reopen in some California counties [Video]

Nail salons, tattoo shops and massage parlors can reopen in some California counties

Some Californians will again be able to get a manicure, a new tattoo or enjoy a massage starting this week under new state guidance issued Friday.

Credit: KTLA     Duration: 02:22Published
Nail Salons, Tattoo Shops, Massage Parlors In California Allowed To Reopen June 19 With County Approval [Video]

Nail Salons, Tattoo Shops, Massage Parlors In California Allowed To Reopen June 19 With County Approval

Beginning June 19, nail salons, tattoo shops and massage parlors are allowed to reopen in California with county approval.

Credit: CBS2 LA     Duration: 00:27Published
5 Places You Shouldn't Visit Right After They Reopen [Video]

5 Places You Shouldn't Visit Right After They Reopen

Just because businesses are reopening amid the COVID-19 pandemic, that doesn't make them completely safe.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:25Published