Councilman chants 'I can't breathe' at anti-mask protest

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HIS POINT."I CAN'T BREATHE.I CAN'T BREATHE." TAKES OFFMASK CROWD CHEERSTHAT WAS SCOTTSDALE COUNCILMANGUY PHILLIPS -- SPEAKING AT ARALLY AGAINST THE MASK ORDER INMARICOPA COUNTY.ARIZONA REPUBLICANGOVERNOR--- DOUG (DEUCE-Y )DUCEY--- WHO HAS DECLINED TOISSUE A STATEWIDE MASKMANDATE--- SLAMMED PHILLIPS ONTWITTER FOR THE MOVE.PHILLIPS INITIALLY GAVE ASTATEMENT TO THE 'ARIZONAREPUBLIC' CLAIMING HIS WORDSWEREN'T CONNECTED TO GEORGEFLOYD.HE APOLOGIZED IN A SECONDSTATEMENT--- BUT HAS NOTACTUALLY ADMITTED HE WAS
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