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Councilman chants 'I can't breathe' at anti-mask protest
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:47s - Published
Councilman chants 'I can't breathe' at anti-mask protest

Councilman chants 'I can't breathe' at anti-mask protest

An Arizona politician opposed to mandatory mask wearing mocked the dying words of George Floyd to make his point.

He spoke at a rally against the mask order in Maricopa county, Arizona.

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HIS POINT."I CAN'T BREATHE.I CAN'T BREATHE." TAKES OFFMASK CROWD CHEERSTHAT WAS SCOTTSDALE COUNCILMANGUY PHILLIPS -- SPEAKING AT ARALLY AGAINST THE MASK ORDER INMARICOPA COUNTY.ARIZONA REPUBLICANGOVERNOR--- DOUG (DEUCE-Y )DUCEY--- WHO HAS DECLINED TOISSUE A STATEWIDE MASKMANDATE--- SLAMMED PHILLIPS ONTWITTER FOR THE MOVE.PHILLIPS INITIALLY GAVE ASTATEMENT TO THE 'ARIZONAREPUBLIC' CLAIMING HIS WORDSWEREN'T CONNECTED TO GEORGEFLOYD.HE APOLOGIZED IN A SECONDSTATEMENT--- BUT HAS NOTACTUALLY ADMITTED HE WAS





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CarySimonds9

Cary-Man In Washington State RT @vic777212718: Arizona City Councilman rips off his mask! I can’t breathe, he claimed! Well, it’s His Body, His Choice! https://t.co/L4l… 31 minutes ago

debbie_cardos

❤️debbie 🌹 ❤️ RT @avoiceforchoice: #Masks reduce oxygen intake, it's a fact. When one policeman suffocated #GeorgeFloyd, the world went berserk, but when… 1 hour ago

avoiceforchoice

A Voice For Choice Advocacy #Masks reduce oxygen intake, it's a fact. When one policeman suffocated #GeorgeFloyd, the world went berserk, but w… https://t.co/8fQT1gMUNF 1 hour ago


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Credit: ABC15 Arizona     Duration: 00:51Published