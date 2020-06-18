Coronavirus and your mental health

FROM A MENTAL HEALTHPERSPESCTVE THIS PANDEMIC IS AMARATHON AND NOT A SPRINT.SO IT'S IMPORTANT TO GET USEDTO THE CHANGES AFFECTING USALL.BECAUSE MANY OF THE ADUSTMENTSARE HERE FOR THE FORESEEABLEFUTURE.SO EVEN THOUGH BUSINESSES AREREOPENING...BE CAUTIOUS AND DON'T GO OUTMORE THAN NEEDED.SHUTT SAYS - THIS ISN'T THETIME TO JUMP BACK INTO OLDROUTINES."ONE OF MY MAIN THINGS I REALLYKEEP VOICING TO MY CLIENTS, MYFRIENDS IS REALLY TO CHECK INAND RECOGNIZE FOR YOURSELF WHATFEELS SAFE.PEOPLE ARE DIFFERENT, YOU AREDIFFERENT, SO REALLY TAKE ITSLOW, TAKE LOTS OF PRECAUTIONSAND JUST ALLOW A LOT OF TIME."IT'S NOT UNUSUAL TO FEELISOLATED AND ALONE AT TIMES.TAKE TIME TO TALK TO A FRIENDOR FAMILY MEMBER ABOUT YOURCONCERNS.IT'S AN RV RENAISSANCE THESEDAYS, WITH SOCIAL DISTANCING