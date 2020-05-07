Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

'Safe and Sane' fireworks on sale this weekend
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:02s - Published
'Safe and Sane' fireworks on sale this weekend
NEWS: At home fireworks displays will be legal beginning Sunday in Las Vegas.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

AMERICAN INDEPENDANCE.AND EXPERTS EXPECT - IT WILL BEA BUSY YEAR FOR VENDORS.13 ACTION NEWS REPORTER SEANDELANCEY IS LIVE AT HOME - - TOTELL US WHY SO MANY PEOPLE WILLCREATE THEIR OWN LIGHT SHOWSTHIS YEAR.SEAN?ALICIA - IT'S GOING TO BE A BIGYEAR FOR AT-HOME DISPLAYS.MAINLY BECAUSE OF THECORONAVIRUS - KEEPING PEOPLEAWAY FROM CROWDS AND CANCELLINGSOME LARGE OUTDOOR DISPLAYS.IN FACT - THE AMERICANPYROTECHNICS ASSOCIATION SAYSTHIS WILL BE A RECORD YEAR FORAT HOME FIREWORKS SALES.AN ORLANDO HEALTH STUDY FOUNDTWO FIFTHS OF ALL AMERICANSWILL BUY THEIR OWN FIREWORKS -- WITH 16 PERCENT NAMINGCORONAVIRUS RELATED SHOWCANCELLATIONS AS THE REASON.THAT HAS HEALTH OFFICIALSWORRIED THEY WILL SEE AN UPTICKIN FIREWORKS RELATED INJURIESLIKE SERIOUS BURNS - LOSS OFFINGERS - - OR EVEN BLINDINGAND DEATH AS UNTRAINED PEOPLEHANDLE THEIR OWN EXPLOSIVES.ORTHOPEDIC SURGERY RESIDENTELIZABETH GIBSON SAYS ALLFIREWORKS SHOULD BE TREATEDWITH RESPECT - - EVEN THOSEPEOPLE GENERALLY CONSIDERSAFER.

LIKE SPARKLERS.ELIZABETH GIBSON/ORTHOPEDICSURGERY RESIDENT "THEY CANACTUALLY REACH TEMPERATURES OFOVER 2,000 DEGREES WHICH ISENOUGH TO MELT METAL ANDCERTAINLY CAN MELT YOURCLOTHING, YOUR SKIN, ANY OTHERTISSUE LIKE THAT."TO STAY AS SAFE AS POSSIBLE -NEVER HOLD A FIREWORK AFTERIT HAS BEEN LIT - ALWAYS KEEPA BUCKET OF WATER AND HOSEAROUND - DON'T DRINK ALCOHOL -DON'T ALLOW KIDS TO USEFIREWORKS WITHOUT SUPERVISION -- AND BE SURE TO SOAK YOURFIREWORKS BEFORE THROWING THEMOUT.EVEN AFTER THEY'VE BEEN FIRED -THEY CAN STILL SMOULDER ANDCAUSE A FIRE.TO PROTECT YOURSELF AND OTHERS- - BE SURE ONLY TO USE THELEGAL SAFE AND SANE FIREWORKS.ANYTHING THAT FLIES UP IN THEAIR OR EXPLODES - - IS LIKELYILLEGAL.IF YOU WANT A FULL LIST OF THEBIG SHOWS THAT ARE STILL ON SOYOU CAN LEAVE IT TO THEPROFESSIONALS - HEAD ON OVER TOOUR WEBSITE - KTNV DOT COM.CRACK DOWN ON ILLEGAL FIREWORKSAS





Tweets about this

f4denz

Denz RT @ClarkCountyNV: Planning #4thOfJuly celebrations? If they include fireworks - "Safe and Sane" are the only ones allowed in Las #Vegas an… 16 hours ago

ClarkCountyNV

Clark County Nevada Planning #4thOfJuly celebrations? If they include fireworks - "Safe and Sane" are the only ones allowed in Las… https://t.co/25uvuQy8PU 16 hours ago

CulverCityGov

City of Culver City A reminder to #CulverCity residents: the sale and possession of all fireworks is illegal in Culver City, including… https://t.co/pu1h4r4tsw 21 hours ago

MayorRickman

Robert Rickman RT @cityoftracy: The sale of #SafeAndSaneFireworks begins next Sunday, June 28th at 12:00pm!💙❤️ For safety precautions for handling Safe an… 2 days ago

jmassaro

jmassaro Please support the sale of Safe and Sane Fireworks to support school programs for our kids 😊 https://t.co/JDHnvA8YYD 2 days ago

SanBrunoPolice

San Bruno Police We want everyone to have a fun and SAFE 4th of July this year. Only use "Safe and Sane" fireworks available for sal… https://t.co/hzcb2NDqzo 2 days ago

CulverCityTV

Culver City TV RT @CulverCityGov: A reminder to #CulverCity residents: the sale and possession of all fireworks is illegal in Culver City, including “safe… 3 days ago

CulverCityGov

City of Culver City A reminder to #CulverCity residents: the sale and possession of all fireworks is illegal in Culver City, including… https://t.co/pjkI1kwGBM 3 days ago


Related videos from verified sources

Police starting to crack down on illegal firework use on the Central Coast [Video]

Police starting to crack down on illegal firework use on the Central Coast

Safe and sane fireworks going on sale this weekend in areas where they are allowed on the Central Coast

Credit: KSBW     Duration: 02:38Published
Salinas parks partially reopen; safe and sane fireworks to be sold for July 4th [Video]

Salinas parks partially reopen; safe and sane fireworks to be sold for July 4th

All city parks are now open but on a limited basis

Credit: KSBW     Duration: 00:28Published