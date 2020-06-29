Louisiana abortion law struck down

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THE LAW SAID DOCTORS WHO WANTTO PEROFRM ABORTIONS HAVE TOHAVE ADMITTING PRIVILEGES AT ANEARBY HOSPITAL.TODAY, JUSTICES RULED THE LAWVIOLATED RIGHTS ESTABLISHED INROE VERSUS WADE.THE LOUSIANA LAW IS SIMILAR TOONE THAT WAS STRUCK DOWN INTEXAS.BACK IN 19-90..NEVADA VOTERS PASSED AREFERENDUM TO PROTECT THE RIGHTTO HAVE AN ABORTION IF ROE VSWADE IS WEAKENED OR OVERTURNED.NEVADA IS ONE OF 11 STATES TOPROTECT THE RIGHT TO THE POINTOF VIABILITY..WHICH IS WHEN A WOMAN IS 24
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