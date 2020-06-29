Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Louisiana abortion law struck down
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:36s - Published
Louisiana abortion law struck down
Louisiana abortion law struck down by the Supreme Court.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

THE LAW SAID DOCTORS WHO WANTTO PEROFRM ABORTIONS HAVE TOHAVE ADMITTING PRIVILEGES AT ANEARBY HOSPITAL.TODAY, JUSTICES RULED THE LAWVIOLATED RIGHTS ESTABLISHED INROE VERSUS WADE.THE LOUSIANA LAW IS SIMILAR TOONE THAT WAS STRUCK DOWN INTEXAS.BACK IN 19-90..NEVADA VOTERS PASSED AREFERENDUM TO PROTECT THE RIGHTTO HAVE AN ABORTION IF ROE VSWADE IS WEAKENED OR OVERTURNED.NEVADA IS ONE OF 11 STATES TOPROTECT THE RIGHT TO THE POINTOF VIABILITY..WHICH IS WHEN A WOMAN IS 24



Related news from verified sources

Supreme Court strikes down Louisiana abortion law

A divided Supreme Court on Monday struck down a Louisiana law regulating abortion clinics,...
USATODAY.com - Published Also reported by •IndependentHaaretzABA JournalNYTimes.comCNA


Planned Parenthood President On Supreme Court Abortion Ruling

Planned Parenthood President Alexis McGill Johnson speaks to NPR's Steve Inskeep about the Supreme...
NPR - Published Also reported by •CNA


Abortion Rises as a Pivotal Issue for At-Risk Senate Republicans

The Supreme Court’s rejection of a restrictive Louisiana abortion law, and Justice Brett M....
NYTimes.com - Published



Tweets about this

TomMorr32543767

Tom Morris RT @RepDougCollins: Unbelievable. The Supreme Court just struck down Louisiana's #ProLife law, which requires abortion providers to prote… 17 seconds ago

AngelaUhl2

Angela Uhl RT @ACLU: BREAKING: The Supreme Court struck down a Louisiana law that was designed to close abortion clinics and cut off access. This cas… 22 seconds ago

camoxendale

cam oxendale RT @TruthsOverTrump: The Supreme Court struck down a #Louisiana law that could have forced abortion providers to close, signaling that the… 36 seconds ago

toughgal66

Donna 🌸💙🌏😻 RT @SadieTNResist: This is a big win for women’s rights. The US Supreme Court struck down a controversial Louisiana abortion law that would… 52 seconds ago

kaaritza

ritz RT @AP: BREAKING: The Supreme Court has struck down a Louisiana law regulating abortion clinics, reasserting a commitment to abortion right… 2 minutes ago

Rowena_lia

Rowena 🇳🇿 🐝 🕶 RT @PPact: BREAKING: The Supreme Court just struck down Louisiana’s anti-abortion restriction. #MyRightMyDecision https://t.co/HAkISsUgtO 2 minutes ago

ridgesmiths

hanren2 RT @DailyCaller: Louisiana State Sen. Katrina Jackson, the author of the LA abortion law struck down by SCOTUS today: “While today's deci… 2 minutes ago

juhiette

Juhi RT @ReproRights: BREAKING: The Supreme Court just struck down Louisiana’s clinic shutdown law. This ruling allows the state’s three clinics… 2 minutes ago


Related videos from verified sources

Supreme Court Rules Louisiana's Tough Restriction On Abortion Violates Constitution [Video]

Supreme Court Rules Louisiana's Tough Restriction On Abortion Violates Constitution

CBS4's Skyler Henry reports on the decision from D.C.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 01:55Published
Supreme Court Strikes Down Louisiana Abortion Law In Surprise Ruling [Video]

Supreme Court Strikes Down Louisiana Abortion Law In Surprise Ruling

Chief Justice John Roberts sided with 4 liberal justices to rule against a law that would've effectively forced abortion clinics in Louisiana to close.

Credit: CBS 2 New York     Duration: 01:43Published
Supreme Court: LA Abortion Restrictions Violate the Constitution [Video]

Supreme Court: LA Abortion Restrictions Violate the Constitution

Another high-profile ruling from the Supreme Court, this time striking down restrictions on abortion passed into law in Louisiana.

Credit: Veuer     Duration: 00:45Published