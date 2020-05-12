City of Naples issues new restrictions

MEETING IS ON masks"THE MEETING IS ON THURSDAYAFTERNOON, IN COUNCIL CHAMBERS.THE CITY OF NAPLES IS ISSUINGTHEIR OWN RESTRICTIONS.STARTING TOMORROW AT 7 A-MTHROUGH NEXT TUESDAY MORNING...YOU’LL NEED A BEACH PARKINGSTICKER.
NO METERS OR PARKING ONRESIDENTIAL STREETS, UNLESS INPROPERLY MARKED PARKING AREAS.YOU COULD FACE A 200-DOLLARFINE.ILLEGALLY PARKED CARS WILL BETOWED.STARTING FRIDAY MORNING UNTILNEXT TUESDAY MORNING... BEACHHOURS WILL BE RESTRICTED TOSEVEN UNTIL 11.
AND THEN FIVEUNTIL SUNSET.YOU CAN ONLY BRING CHAIRS ANDUMBR