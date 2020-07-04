Hodel's to launch curbside dining

ANNOUNCEMENTTHAT THEY WILL BE CLOSED FOR THEWEEKEND BUT WILL RETURNWITH A NEW BUSINESS MODEL IN ANEFFORT TO KEEP GOINGAMIDST THE COVID-19 PANDEMIC...OFFICIALS WITH HODEL'S SAID THEYHAVE BEEN IN MEETINGS THEPAST COUPLE DAYS TO DISCUSS WAYSTO KEEP THE BUSINESSGOING.THEY SAID THEY ARE GIVING THEIRSTAFF THE WEEKEND OFF TOENJOY WITH THEIR LOVED ONES.BUT -- ARE PLANNING TO OPENBACK UP STARTINGTHURSDAY, JULY 9TH WITH OURTAKE-OUT AND CURBSIDESERVICES FROM 11A-M-TO- 7 P.M.AND - A NEW TACO SHOP WILL BEMAKING ITS WAY TO BAKERSFIELD