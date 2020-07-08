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Financial Focus for July 8, 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:24s - Published
Financial Focus for July 8, 2020

Financial Focus for July 8, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

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WALL STREET...DOW UP NEARLY 1% NASDAQ UP 1%SP500 UP NEARLY 1%AND GAMING...BOYD UP CLOSE TO 1% CAESARS UP1% MGM UP 1%LAS VEGAS SANDS UP 1% WYNNUP 1% RED ROCK RESORTS UP 1%IN TONIGHT'S "FINANCIALFOCUS"...DOORDASH INTRODUCES.....ANEW IN-APP FEATURE.....TO SUPPORT BLACK-OWNEDRESTAURANTS.THESE BUSINESSES WILL NOW COMEUP.....WHEN YOU SEARCH THE PHRASE"BLACK OWNED" ANDBUSINESSES....THAT OPT IN......WILL HAVE A BANNER ON THEIRPAGES.....TO MAKE THEM EASY.....TO IDENTIFY."DOORDASH" IS WAIVING DELIVERYFEES.....FROM ALL MERCHANT PARTNERS INTHE PROGRAM....THROUGH THE END OF THE YEAR.BROOKS BROTHERS FILES FOR"BANKRUPTCY".THE COMPANY HAS BEEN AROUNDFOR....-2- HUNDRD YEARS AND HASDRESSED....-40- U-S PRESIDENTS ANDUNOFFICIALLY BECAME.....THE OUTFITTER OF WALL STREETBANKERS.BROOKS BROTHERS FILED FOR...CHAPTER ELEVEN....THIS MORNING.IT'S IN THE PROCESS OFSHUTTERING....-20- PERCENT OF ITS -2-HUNDRED -50-.... U-S STORES.ACCORDING TO THE BANKRUPTCYFILING....BROOKS BROTHERS HAS SECURED....-75- MILLION DOLLARS INFINANCING.....TO CONTINUE OPERATING.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY...."THE CLARK COUNTY CREDITUNION"..NEXT ON 13 ACTION NEWS LIVE AT




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