Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Justin Weather 7-9
Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 03:41s - Published
Justin Weather 7-9
Justin Weather 7-9
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

IF YOU'RE PLAYING ANY SORT OFSPORT OUT THERE TODAY, JUSTIN...YOU BETTER BEDRINKING PLENTY OF WATER.PARTLY CLOUDY TONIGHT WITH ANISOLATED STORM.

LOW 72.SHOWERS AND STORMS TOMORROW.HIGH NEAR 86.DECREASING CLOUDS ON SATURDAY.HIGH NEAR 85.A FEW PM SHOWERS SUNDAY WITH AHIGH NEAR 82.A FEW CLOUDS ON MONDAY.

HIGHNEAR 81.MOSTLY SUNNY TUESDAY WITH A HIGHNEAR 88.SUN AND CLOUDS WEDNESDAY.

HIGHNEAR 93.A FEW PM STORMS NEXT THURSDAY.HIGH NEAR 92.TWO WINDOW WASHERS ARE IN THEHOSPITAL TONIGHT..

AFTER BEINGRESCUED




You Might Like


Tweets about this

SB19RTSquad108

(108) SB19 RT SQUAD 🌿🔃🌿 RT @SB19Official: Too hot? Look at how SB19's trying to chill during this hot weather. #SB19 #SB19_JUSTIN #SB19_JOSH #SB19_STELL #SB19_KEN… 7 minutes ago

retweet_weather

Weather Retweet RT @SteveWAFB: Incredible #lightning capture in Destrehan tonight via Justin Mikell. #LAwx https://t.co/EcmfIt5Etj 20 minutes ago


Related videos from verified sources

Justin Weather 7-13 [Video]

Justin Weather 7-13

Justin Weather 7-13

Credit: FOX 47 News Michigan     Duration: 03:26Published
Justin Weather 7-10 [Video]

Justin Weather 7-10

Justin Weather 7-10

Credit: FOX 47 News Michigan     Duration: 03:42Published
Justin Weather 7-8 [Video]

Justin Weather 7-8

Justin Weather 7-8

Credit: FOX 47 News Michigan     Duration: 03:45Published