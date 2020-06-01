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An 8-year old boy had to be rushed to the hospital Thursday afternoon
Video Credit: KSBW - Duration: 02:23s - Published
An 8-year old boy had to be rushed to the hospital Thursday afternoon

An 8-year old boy had to be rushed to the hospital Thursday afternoon

“Dug down maybe four to six feet possibly a little deeper and then as he was sitting in the hole the hole collapsed around him and completely buried him in sand,” said state parks ranger, Sean James.

Witnesses say the boy was digging with friends when the accident happened.

In exclusive video obtained by Action News 8 you could see more than a dozen first responders and family members digging disparately to rescue the youngster.

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WITH A FREAK ACCIDENTON ONE CENTRAL COASTBEACH..

THAT SENT AN8-YEAR OLD TO THEHOSPITAL AFTER HE WASBURIED UNDER SAND..IT HAPPENED AT THEFORT ORD DUNES STATEPARK THIS AFTERNOON..AND THAT'S WHERE WEFIND ACTION NEWSEIGHT REPORTER FELIXCORTEZ ..

WITH OURTOP STORY TONIGHT..FELIX DAN..

BYSTANDERSDESCRIBED A FRANTICSCENE HERE AT THEBEACH..AS MORE THAN ADOZEN FAMILY MEMBERSAND FIRST RESPONDERSWORKED DESPARATELYTO DIG THAT YOUNG BOYOUT OF THE SAND..

EXCLUSIVE VIDEO OF ABEACH RESCUE AT FORT ORDDUNES STATE PARK..AS FIREFIGHTERS ANDLIFEGUARDS DIG FRANTICALLYTO RESCUE A BOY BURIEDUNDER THE SAND DURING AFREAK ACCIDENT THURSDAYAFTERNOON.WITNESSES SAY THE BOYWAS DIGGING WITH FRIENDSWHEN THE ACCIDENTHAPPENED..BURIED UNDER SO MUCHSAND THAT IT TOOK FIRSTRESPONDERS AND FAMILYMINUTES TO FINALLY REACHTHE YOUNGSTER..TWO WOMEN ARE SEENHUGGING AND CRYING..IT'S UNKNOWN WHATRELATION THEY ARE TO THE 8YEAR OLD BOY..BUT SOON AFTER THEYOUNGSTER IS LOADED ON ASTRETCHER AND TAKEN TO ALOCAL HOSPITAL..PARK RANGERS SAID HE WASCONCIOUS AND BREATHINGAND AGAIN AS OFTHIS AFTERNOON PARKRANGERS SAID THATYOUNGSTER WASBREATHING ANDCONCIOUS WHENRESCUED ..

BUT AT THE TIME HEWAS LISTED IN SERIOUSCONDITION..

THE BOY WE'RE TOLDWAS VISITING WITHFAMILY FROM THE BAYAREA..

HERE IS WHERE CO




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