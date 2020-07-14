Bump stock creator files claim

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BY THE 1 OCTOBER SHOOTER ARESUING HIS ESTATE.ACCORDING TO THE NEW YORKPOST-- SLIDE FIRE SOLUTIONSWANTS THE GUNMAN'S ESTATE TOPAY FOR ANY DAMAGES IT MAY BEFORCED TO PAY FROM A CLASSACTION LAWSUIT IT IS CURRENTLYFACING BECAUSE OF THE SHOOTING.HOWEVER-- THE GUNMAN'S FAMILYHAS ALREADY SAID IT WOULD USEMONEY FROM THE ESTATE TO PAYVICTIMS OF THE SHOOTING.THE GOAL WAS TO DISTRIBUTE THATMONEY THIS YEAR.NO WORD YET ON HOW THE FAMILYWILL HANDLE THIS NEW LAWSUIT.A MAN ACCUSED OF MURDERING HIS6 YEAR OLD DAUG
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