Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Bump stock creator files claim
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published
Bump stock creator files claim

Bump stock creator files claim

The makers of the bump stock used by the 1 October shooter are suing his estate.

Slide Fire Solutions want the gunman's estate to pay for any damages it may be forced to pay from a class-action lawsuit.

However, the gunman's family has already said it would use the money from the estate to pay victims of the shooting.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

BY THE 1 OCTOBER SHOOTER ARESUING HIS ESTATE.ACCORDING TO THE NEW YORKPOST-- SLIDE FIRE SOLUTIONSWANTS THE GUNMAN'S ESTATE TOPAY FOR ANY DAMAGES IT MAY BEFORCED TO PAY FROM A CLASSACTION LAWSUIT IT IS CURRENTLYFACING BECAUSE OF THE SHOOTING.HOWEVER-- THE GUNMAN'S FAMILYHAS ALREADY SAID IT WOULD USEMONEY FROM THE ESTATE TO PAYVICTIMS OF THE SHOOTING.THE GOAL WAS TO DISTRIBUTE THATMONEY THIS YEAR.NO WORD YET ON HOW THE FAMILYWILL HANDLE THIS NEW LAWSUIT.A MAN ACCUSED OF MURDERING HIS6 YEAR OLD DAUG




You Might Like


Tweets about this