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CDH approves mandatory mask order in Ada County
Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:37s - Published
CDH approves mandatory mask order in Ada County

CDH approves mandatory mask order in Ada County

The Central District Health Board of Public Health voted Tuesday afternoon to approve a mandatory mask order in Ada County.

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A NEW, COUNTY-WIDE MASK ORDER...AIMS TO SLOW ANDPREVENT THETRANSMISSION OFCOVID-19 IN ADACOUNTY.CENTRAL DISTRICTHEALTH BOARDMEMBERS...APPROVED THE MEASUREOVERWHELMINGLYTUESDAY..

WITH THELONE DISSENTINGVOTE FROMREPRESENTATIVEMEGAN BLANKSMA.THE MANDATORYORDER TAKESEFFECT IMMEDIATELYIN ADA COUNTY..MEANING EVERYONEMUST WEAR A FACECOVERING OVERTHEIR NOSE ANDMOUTH WHILE IN APUBLIC PLACEWHERE OTHERS AREPRESENT AND IT'SNOT POSSIBLE TOMAINTAIN SIX FEETOF SOCIALDISTANCING.THE BOARDQUESTIONEDWHETHER THEORDER COULD BEENFORCED.AND OUTDOORS,THAT MIGHT BEDIFFICULT.BUT INDOORBUSINESSES MIGHTSEE THE GREATESTIMPACT.PRIOR TO THIS,BOARD MEMBERSFOUND BUSINESSESWEREUNCOMFORTABLETAKINGRESPONSIBILITY."OUR MANAGEMENTISN'T GOING TOMAKE US DO IT UNTILTHE GOVERNMENTTELLS US THEY HAVETO.

THAT'S WHATWE'RE HEARINGFROM THESEBUSINESS OWNERSAND WE'RE ALSOHEARING FRROMBUSINESS OWNERSTHAT THEY DON'TFEEL PROTECTED IFTHEY'RE THEY ONESTELLING CUSTOMERSTHEY HAVE TO WEARTHE MASK.

THEY , ITPUTS THEM IN ADIFFICULT POSITIONWITH PEOPLE WHOARE PATRONIZINGTHEIR RESTAURANTOR GROCERY STOREOR WHATEVER."EXCEPTIONS TO THEHEALTH ORDERINCLUDE --CHILDREN UNDERTWO..

THE HEARINGIMPAIRED..

PEOPLEWHOSE JOBSREQUIRE NOTWEARING MASK, LIKEON-DUTY LAWENFORCEMENT..

ORTHOSE WITHMEDICAL CONDITIONSTHAT PREVENT THEMFROM WEARING AFACE COVERING..BUT A DOCTOR TOLDTHE BOARD ANYONETOO SICK TOBREATHE THROUGH AMASK PROBABLYWOULDN'T BE ABLETO WALK IN THEFIRST PLACE.C-D-H COVERSSEVERAL COUNTIES...AND TALKED ABOUTPOSSIBLY EXPANDINGTHE ORDER IN THEFUTURE.AS WE REPORTED...BOISE MAYORLAUREN MCLEANISSUED A CITY-WIDE




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IdahoNews6

Idaho News 6 CDH approves mandatory mask order in Ada County https://t.co/ls9mK4Pa7S 59 minutes ago

jessicataylor_3

Jessica Taylor RT @KarenLehr: DETAILS: CDH approves mandatory mask order in Ada County https://t.co/qfl2oZYNn2 13 hours ago

KarenLehr

Karen Lehr DETAILS: CDH approves mandatory mask order in Ada County https://t.co/qfl2oZYNn2 14 hours ago

collinsgod

❤Chester our angel❤ RT @KAKEnews: Harvey County makes wearing a face covering mandatory. https://t.co/6m8542I46B #KAKENews 22 hours ago

KAKEnews

KAKE News Harvey County makes wearing a face covering mandatory. https://t.co/6m8542I46B #KAKENews 23 hours ago


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