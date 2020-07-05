Father arrested after 1-year-old dies in crash

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WEEKEND... HAS BEEN ARRESTED.CAMERON HUBBARD-JONES ISACCUSED OF RECKLESS DRIVING..IN CONNECTION...WITH THE SAME CRASH...THAT KILLED HIS SON.... ROYCE."HE DIDN'T DESERVE THAT, HEDIDN'T DESERVE THAT"13 ACTION NEWS SPOKE WITHHUBBARD- JONES....ON MONDAY NIGHT.ACCORDING TO NEW INFORMATIONFROM METRO POLICE..VIDEO EVIDENCE...AND WITNESSES REVEALED.....THE CAR....LAUREN PRESCIA WAS DRIVING..AND....HUBBARD-JONES WAS DRIVING..WERE BOTH GOING....MORE THAN....-1- HUNDRED MILES AN HOUR..WHILE TRYING TO PASS ONEANOTHER.PRESCIA'S CAR LOST CONTROL..HIT ANOTHER CAR..AND THEN.... A SIGN.THEIR -1- YEAR-OLD SON DIED....AT THE SCENE.TONIGHT SOME MAJOR COMPANIESARE JOINING THE MANDATORY MASK
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