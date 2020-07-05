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Father arrested after 1-year-old dies in crash
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:46s - Published
Father arrested after 1-year-old dies in crash

Father arrested after 1-year-old dies in crash

Las Vegas police said they have arrested a local father after he was involved in a fatal crash that took the life of his own son on July 12.

Cameron Hubbard-Jones identified himself as the father of the deceased juvenile and driver of a 2017 Mercedes Benz that was traveling north on Rampart Boulevard, adjacent to a speeding Hyundai that was involved in the crash.

More: https://www.ktnv.com/news/crime/vegas-pd-father-took-part-in-speed-contest-before-fatal-crash-in-northwest

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WEEKEND... HAS BEEN ARRESTED.CAMERON HUBBARD-JONES ISACCUSED OF RECKLESS DRIVING..IN CONNECTION...WITH THE SAME CRASH...THAT KILLED HIS SON.... ROYCE."HE DIDN'T DESERVE THAT, HEDIDN'T DESERVE THAT"13 ACTION NEWS SPOKE WITHHUBBARD- JONES....ON MONDAY NIGHT.ACCORDING TO NEW INFORMATIONFROM METRO POLICE..VIDEO EVIDENCE...AND WITNESSES REVEALED.....THE CAR....LAUREN PRESCIA WAS DRIVING..AND....HUBBARD-JONES WAS DRIVING..WERE BOTH GOING....MORE THAN....-1- HUNDRED MILES AN HOUR..WHILE TRYING TO PASS ONEANOTHER.PRESCIA'S CAR LOST CONTROL..HIT ANOTHER CAR..AND THEN.... A SIGN.THEIR -1- YEAR-OLD SON DIED....AT THE SCENE.TONIGHT SOME MAJOR COMPANIESARE JOINING THE MANDATORY MASK




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