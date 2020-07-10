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Mayor, Tucson City Council to hold citywide free face mask distribution event
Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:30s - Published
Mayor, Tucson City Council to hold citywide free face mask distribution event

Mayor, Tucson City Council to hold citywide free face mask distribution event

Mayor Regina Romero and Tucson City Council are planning to hold a citywide free mask distribution event Saturday, July 18.

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GIVING OUT 56 THOUSANDTOMORROW MORNING.

SIXLOCATIONS -- ONE IN EACH WARD-- WILL BE HANDING OUT CLOTHWASHABLE MASKS TOMORROWMORNING -- FROM 7 TO 10.

THOSEARE -- MISSION MANOR PARK --UDALL RECREATION CENTER --DONNA LIGGINS RECREATIONCENTER -- LINCOLN PARK -- ELPUEBLO RECREATION CENTER --AND THE WARD 6 COUNCIL OFFICE.YOU JUST HAVE TO DRIVE UP TOTHE SITE -- SAY HOW MANY MASKSYOU NEED.

BIKE-UP AND WALK-UPREQUESTS WILL ALSO BE WELCOME.EACH LOCATION -- WILL HAVE 8THOUSAND MASKS TO DISTRIBUTE.MORE INFORMATION -- IS ON OUR




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