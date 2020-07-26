Browns place Dontrell Hilliard, Jovante Moffatt on reserve/COVID-19 list

|
THE NUMBER OF DEATHS ANDHOSPITALIZATIONS ALSO BELOWAVERAGE.TWO BROWNS PLAYERS HAVE BEENPLACED ON THERESERVES/COVID-19LIST.THE LIST WAS CREATED FOR PLAYERSWHO TESTED POSITIVE OR COME INCONTACT WITH AN INFECTED PERSON.IT'S UNCLEAR WHICH CATEGORY THETWO PLAYERS FALLINTO.TEAMS CAN NOT RELEASE A PLAYER'SMEDICAL INFORMATI UNLESS THEPLAYER GIVES THEM PERMISSION.FRIDAY THE NFL PLAYERSASSOCIATION APPROVED A PLAN FORRULES FOR THE SEASON.VETERAN PLAYERS SCHEDULED TOREPORT TO TRAINING CAMP O
|
You Might Like
|
Related news from verified sources
|
Tweets about this