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Browns place Dontrell Hilliard, Jovante Moffatt on reserve/COVID-19 list
Video Credit: WEWS NewsChannel5 - Duration: 00:40s - Published
Browns place Dontrell Hilliard, Jovante Moffatt on reserve/COVID-19 list

Browns place Dontrell Hilliard, Jovante Moffatt on reserve/COVID-19 list

The Cleveland Browns placed two players on a new reserve list for players who have tested positive for or have had contact with someone with COVID-19.

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THE NUMBER OF DEATHS ANDHOSPITALIZATIONS ALSO BELOWAVERAGE.TWO BROWNS PLAYERS HAVE BEENPLACED ON THERESERVES/COVID-19LIST.THE LIST WAS CREATED FOR PLAYERSWHO TESTED POSITIVE OR COME INCONTACT WITH AN INFECTED PERSON.IT'S UNCLEAR WHICH CATEGORY THETWO PLAYERS FALLINTO.TEAMS CAN NOT RELEASE A PLAYER'SMEDICAL INFORMATI UNLESS THEPLAYER GIVES THEM PERMISSION.FRIDAY THE NFL PLAYERSASSOCIATION APPROVED A PLAN FORRULES FOR THE SEASON.VETERAN PLAYERS SCHEDULED TOREPORT TO TRAINING CAMP O




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