New COVID-19 relief bill expected today

DETAILS OF A NEW CORONAVIRUSRELIEF BILL.IT IS EXPECTED TO EXTENDUNEMPLOYMENT BENEFITS ANDINCLUDE ANOTHER ROUND OFSTIMULUS CHECKS.BUT NOT EVERYONE IS ON BOARD---KARINA MITCHELL HAS THE LATESTFROM CAPITOL HILL.THIS MORNING..CONGRESS POISED TO TAKE ACTIONAS MILLIONS OF AMERICANS ARE ONTHE VERGE OF LOSING THAT600-DOLLAR A WEEK FEDERALUNEMPLOYMENT BENEFIT.REPUBLICANS PROPOSING A PAREDBACK PACKAGE - WITH LAID-OFFWORKERS GETTING UP TO 70PERCENT OF THEIR FORMER WAGES,KUDLOW SOT: "IT WON'T STOP THEASSISTANCE.IT IS GOING TO CAP THEASSISTANCE AT A LEVEL THAT ISCONSISTENT WITH PEOPLE GOINGBACK TO WORK." HOUSE SPEAKERNANCY PELOSI ADMONISHING THEGOP, CALLING THEM OUT OF TOUCHAND BLAMING THEM FOR THEONGOING CRISIS.PELOSI SOT: "THAT DELAY ISCAUSING SUFFERING FOR AMERICA'SFAMILY.WE HAVE BEEN READY FOR TWOMONTHS AND TEN DAYS" THAT ASSEVERAL STATES REPORT OUT OFCONTROL CORONAVIRUS NUMBERS.CALIFORNIA NOW THE WORST HIT INTHE SECOND MOST INFECTED STATE- AND RECORDING AN ALARMINGSPIKE IN INFECTIONS AMONGCHILDREN.BUT WHILE HOSPITALIZATIONSSURGE IN THE STATE, OFFICIALSLOOKING FOR A WAY TO EXTEND ALIFELINE TO BARS ANDDR.ASHISH SOT: "IF THEY OPEN UPBARS NOW THEY CAN BASICALLY SAYGOODBYE TO SCHOOLS FOR ALL OFTHE FALL." 15 STATES REPORTINGPROBLEMS WITH TESTING - SOMEWAITING UP TO 19 DAYS FORRESULTS.MEANWHILE TODAY KENTUCKYBRACING FOR NEW RESTRICTIONS ASAT LEAST 30 KIDS UNDER THE AGEOF 5 HAVE DIED FROM THE VIRUS.AND INDIANA BEGINNING ASTATEWIDE MASK MANDATE.KM ABC NEWS NEW YORK.TWO DOZEN SUSPECTED IMPAIREDDRIVERS ARE OFF THE STREETS