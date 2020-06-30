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Morales: More than 100 law enforcement agencies will no longer be coming to help with DNC security
Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:49s - Published
Morales: More than 100 law enforcement agencies will no longer be coming to help with DNC security

Morales: More than 100 law enforcement agencies will no longer be coming to help with DNC security

More than 100 law enforcement agencies will no longer be coming to help Milwaukee police with security for the Democratic National Convention, Police Chief Alfonso Morales said in an interview Tuesday.

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FIRST AT FOUR..MORE THAN 100LAW ENFORCEMENT AGENCIES HAVEQUOTE - WITHDRAWN FROM COMINGTO MILWAUKEE TO HELP WITH THEDEMOCRATIC NATIONALCONVENTION.

A MAJORDEVELOPMENT - LESS THAN THREEWEEKS AWAY FROM THE EVENT.MILWAUKEE POLICE CHIEF ALFONSOMORALES TOLD ME THAT JUST THISAFTERNOON.THE CHIEF SAYS THESE AGENCIESARE CONCERNED ABOUT ORDERSFROM THE FIRE AND POLICECOMMISSION... DEMANDING AN ENDTO USE OF PEPPER SPRAY ANDTEAR GAS ON DEMONSTRATORS ANDCOMMON COUNCIL'S CONCERN OVERCROWD MINITIONSMORALES SAYSSOME DEPARTMENTS ARE WORRIEDTHEY WILL NOT HAVE THE PROPERTOOLS TO MAINTAIN ORDER...SHOULD PROTESTS ESCALATE TOVIOLENCE.<"Chief Morales: that has beena growing a growing concernBenson: Can you give us somenumbers on that?Chief: Wellover a hundred law enforcementagencies have withdrawn - wellover100 agencies?Chief: Wellover 100 agencies "




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