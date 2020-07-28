Joe Biden to choose running mate next week

PRESIDENTIAL NOMINEE, JOEBIDEN, SAYS HE WILL PICK HISPOTENTIAL VICE PRESIDENT NEXTWEEK.BIDEN HAS SAID HE WOULD CHOOSEA FEMALE RUNNING MATE...AND HAS FACED PRESSURE FROM THEDEMOCRATIC PARTY TO CHOOSE AWOMAN OF COLOR.THERE WAS RENEWED SPECULATIONON TUESDAY THAT BIDEN WOULDCHOOSE CALIFORNIA SENATORKAMALA HARRIS -- AFTER HE WASPHOTOGRAPHED HOLDINGHANDWRITTEN NOTES WITH HER NAMEAT THE TOP -- ALONG WITH A SETOF TALKING POINTS ABOUT HER.BIDEN'S CAMPAIGN HAS NOTCOMMENTED ON THE NOTEACTOR CHRIS EVANS - BETTERKNOWN AS CAPTAIN AMERICA - IS