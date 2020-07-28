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Joe Biden to choose running mate next week
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:28s - Published
Joe Biden to choose running mate next week

Joe Biden to choose running mate next week

The presumptive democratic presidential nominee Joe Biden is due to pick a potential running mate next week.

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PRESIDENTIAL NOMINEE, JOEBIDEN, SAYS HE WILL PICK HISPOTENTIAL VICE PRESIDENT NEXTWEEK.BIDEN HAS SAID HE WOULD CHOOSEA FEMALE RUNNING MATE...AND HAS FACED PRESSURE FROM THEDEMOCRATIC PARTY TO CHOOSE AWOMAN OF COLOR.THERE WAS RENEWED SPECULATIONON TUESDAY THAT BIDEN WOULDCHOOSE CALIFORNIA SENATORKAMALA HARRIS -- AFTER HE WASPHOTOGRAPHED HOLDINGHANDWRITTEN NOTES WITH HER NAMEAT THE TOP -- ALONG WITH A SETOF TALKING POINTS ABOUT HER.BIDEN'S CAMPAIGN HAS NOTCOMMENTED ON THE NOTEACTOR CHRIS EVANS - BETTERKNOWN AS CAPTAIN AMERICA - IS




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Benji Seitlhamo RT @cnnbrk: Joe Biden says he will choose his vice presidential running mate next week. He has said he will choose a female running mate an… 3 minutes ago

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