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Wednesday morning forecast 7/29/19
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 01:10s - Published
Wednesday morning forecast 7/29/19

Wednesday morning forecast 7/29/19

A strong ridge building over the Four Corners region has taken control of our weather, with widespread 100s expected for at least another 10 days.

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THIS YEAR.

WE TYPICALLY GET ACOUNT IN THE 30S FOR THOSETRIPLE DIGIT DAYS EACH SEASON,AND WITH MORE THAN 10 DAYS OF100S HEADED OUR WAY WE LOOK TOEASILY HIT THAT MARK.

THERE'S NOFRESH BREEZE COMING TO PUSHOUT THE SMOG, SO EXPECT THEVALLEY AIR QUALITY TO REMAINUNHEALTHY FOR SENSITIVE GROUPS.ANDWHILE WE'RE FEELING VERY HOT OUTTHERE, THESE 100S AREONLY ABOUT 5 DEGREES ABOVEAVERAGE, SO IT'S NOT RECORDBREAKING AND THIS HEATWAVE ISPRETTY TYPICAL AS WE HEAD INTOTHE MONTH OF AUGUST.

PLUS, IT'SA DRY HEAT, WITH NO RAIN INTHE FORECAST.

TAKE IT EASY OUTTHERE AND STAY HYDRATED.(THERE ARE NO MAJOR TRAFFICINCIDENTS TO REPORT THIS




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