The difficulty of getting kids to wear masks

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THESE DAYS.BUT WHEN IT COMES TO OUR KIDS -THE REAL CHALLENGE IS GETTINGTHEM TO LEAVE IT ON.THE GOOD NEWS IS - IF YOURCHILD IS UNDER AGE TWO - THEFOR KIDS OLDER THAN TWO -EXPERTS SAY IT'S IMPORTANT TOEXPLAIN TO KIDS WHY WE WEARMASKS - TO HELP KEEP OURSELVESAND OTHERS HEALTHY.THE BEST WAY TO ENCOURAGE KIDS- IS TO LEAD BY EXAMPLE.IF THEY SEE MOMMY AND DADDYWEARING MASKS I THINK IT HELPSTO NORMALIZE IT...KIDS CAN SEE THAT YOU'RESMILING THROUGH YOUR EYES, ANDTHERE ARE OTHER GESTURES THATCAN MAKE A CHILD FEEL MORECOMFORTABLE.ANOTHER HELPFUL WAY TO SHOWYOUR KIDS HOW TO WEAR A MASK -IS BY PUTTING ONE ON THEIRFAVORITE STUFFED ANIMAL.BE SURE IT FITS PROPERLY -COVERING THE NOSE AND ALL THEWAY UNDER THE CHIN.WE HAVE SPECIFIC ADVICE ONFINDING A JOB, MAKING ENDS
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