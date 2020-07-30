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Palm Beach County residents stock up on supplies to prepare for Hurricane Isaias
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:20s - Published
Palm Beach County residents stock up on supplies to prepare for Hurricane Isaias

Palm Beach County residents stock up on supplies to prepare for Hurricane Isaias

Emergency management officials in Palm Beach County are telling everyone on Friday to take Hurricane Isaias seriously.

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COUNTY EMERGENCY MANAGEMENTARE PLANNING A NEWS CONFERENCEWITHIN THE HOUR TO UPDATE THEPLAN AND THE PREPARATIONSBEING MADE AHEAD OF HURRICANEISAIAS.

WPTV NEWSCHANNEL 5SRYAN HUGHES IS LIVE AT THEEMERGENCY OPERATIONS CENTER INPALM BEACH COUNTY WITH WHAT WECAN EXPECT.ALL EYES ARE NOW ON HURRICANEISAIAS.

EMERGENCY MANAGEMENTOFFICIALS ARE TELLING EVERYONETO TAKE THIS STORM SERIOUSLY.AND TODAY WE FOUND MANY PEOPLEHEADING THAT WARNING ANDSTARTING TO PREPARE.




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