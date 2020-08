Clasifican tiroteo con oficiales como justificado Video Credit: KHSL - Published 9 minutes ago Clasifican tiroteo con oficiales como justificado El Fiscal del Distrito del Condado de Tehama clasificó un tiroteo involucrando a un oficial en agosto del 2019 como uso de la fuerza justificada. El sospechoso Alberto Martínez fue baleado durante un interrogatorio cuando, según las autoridades, intento tomar el arma de un investigador. 0

shares ShareTweetSavePostSend Oficial involucrado en un tiroteo dentro de una sala de interrogacón en red bluff fue declarado justificado. El fiscal del distrito del condado de tehama dice que el oficial disparo y mato a alberto marínez el 30 de agosto del 2019. Los investigadores dicen que marínez estaba siendo cuestionado sobre abuso infantil cuando intento tomar la pistola del detective. El sargento saco su pistola en repuesta. Los investigadores dicen que marínez no respondó a las rdenes de detenerse y el sargento dispaó contra marínez, quien luego muró. Un reporte de autopsia revelo que el dio positivo de marihuana al momento de su





