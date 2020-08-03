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Apple Fire cause confirmed
Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:44s - Published
Apple Fire cause confirmed
Officials confirm the cause of the Apple Fire was vehicle malfunction.
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COUNTY.AS OF THIS MORNING -- OFFICIALSHAVE CONFIRMED THATTHE CAUSE OF THE APPLE FIRE WASTHE RESULT OF A VEHICLEMALFUNCTION - SPECIFICALLY - ADIESEL-FUELED VEHICLE EMITTINGBURNING CARBON FROM THE EXHAUSTSYSTEM.ACCORDING TO CAL FIRE - WITNESSSTATEMENTS ANDSUPPORTING PHYSICAL EVIDENCECAME TO THISDETERMINATION.CAL FIRE IS SEEKING INFORMATIONFROM ANYONETHAT MAY HAVE SEEN A VEHICLETHAT HAVE APPEARED TOHAVE MECHANICAL PROBLEMS - TOCALL THEIR ANONYMOUSHOTLINE - 800-633-28-36.THE FIRE HAS NOW BURNED MORETHAN 26-THOUSAND ACRES- WITH ONLY SEVEN-PERCENTCONTAINMENT.

AND HAS FORCED MORETHAN 8- THOUSAND PEOPLE TOEVACUATE FROM THEIR HOMES.AND -- THERE ARE NO REPORTS OF




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Credit: KCAL 9 CBS LA     Duration: 00:42Published