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"Why did Gov. Mike DeWine test negative after taking a second test?
Video Credit: WEWS NewsChannel5 - Duration: 02:19s - Published
'Why did Gov. Mike DeWine test negative after taking a second test?
"Why did Gov. Mike DeWine test negative after taking a second test?
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EVENING.GOVERNOR MIKE DEWINE IS SAYINGHE IS TESTI NEGATIVE AFTER THEFIRST WAS THERE.AND HOW CAN THIS HAPPEN?AND THE FIRST TIME THISHAPPENED, GOVERNOR DEWINE WASTESTED AS PART OF STANDARDPROTOCOL TO MEET THE PRESIDENT.IT SET A SERIES OF QUESTIONSINTO MOTION AND IT WAS SOUNEXPECTED.THAT FIRST TEST THAT WAS GIVENTO THE GOVERNOR YESTERDAYMORNING TO MEET THE PRESIDENTWAS A RAPID ANTIGEN TEST AND CANTURN RESULTS IN MINUTES.THEY ARE NEW AND THE ACCURACY ISSTILL IN QUESTION.




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The Latest: Ohio governor says 2nd virus test is negative

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Berbergobrowns

Grant Klosterman RT @Willie700WLW: Now.. Gov DeWine tested Negative on a second test .. So.. It’s official.. Mike is NOT Covid positive.. If a Governor abou… 28 seconds ago

Michael19720469

Michael RT @joshdcaplan: AP: Ohio Gov. Mike DeWine tests negative for COVID-19 after positive test earlier in the day 43 seconds ago

solarsquirrel

Amie Scarpitti RT @GovMikeDeWine: UPDATE: In a second COVID-19 test administered today in Columbus, Governor Mike DeWine has tested negative for COVID-19.… 59 seconds ago

DoriMuetz

#Trump_Gal_2.0 Dori Fawn⭐⭐⭐ #MAGA RT @no_silenced: JUST IN: Hours after Ohio Gov. Mike DeWine tested positive for the novel coronavirus, the governor announced a second tes… 1 minute ago

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WSYX ABC 6 .@GovMikeDeWine tests positive with one type of test then negative with another. @JackieWSYX6 is on your side with… https://t.co/J8Kpm2O6QB 1 minute ago

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Mary Rack Ohio Gov. Mike DeWine tests negative on second COVID-19 test https://t.co/9qEO0Q27YX via @freep 2 minutes ago

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c_way What if the covid test for mike dewine was a negative result and the White House reported as positive so trump coul… https://t.co/kzO5RfQ5Ui 2 minutes ago

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WTTE FOX 28 .@GovMikeDeWine tests positive with one type of test then negative with another. @JackieWSYX6 is on your side with… https://t.co/BdaCjDPu1r 2 minutes ago


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