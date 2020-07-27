Older adults, summer heat and the coronavirus
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SIDE'S ROGELIO MARE REPORTS --STAYING SAFE FROM THE HEAT --COMES WITH A FEW MORE STEPSFOR OLDER ADULTS DURING THEPANDEMIC.
00-32 33-38 39-119SOQ 1:19IT WAS A SIMPLER TIME.
SOT WEUSED TO TELL PEOPLE: WELL,MAYBE YOU JUST NEED TO GO TAKEA BOOK AND SIT IN A MALL.05SEC BUT EVEN THE FOLKS ATTHE PIMA COUNCIL ON AGINGADMIT: SOT THAT'S NOTREALISTIC AT THIS POINT.
02SECA NEW WORLD, MEANS NEWSOLUTIONS FOR OLDER ADULTS.AVOIDING HEALTH PROBLEMS DUETO HEAT COMES WITH THE SAMERAP AS BEFORE.
SOT PEOPLE NEEDTO DRINK LOTS OF FLUIDS, THEYNEED TO WEAR LIGHT CLOTHING.04SEC AND THE USUAL.
SOT BEINGIN A COOL SPACE.
02SEC IT'STHAT RULE THAT THE COUNCIL ONAGING SAYS IS MORE PROBLEMATICTHIS YEAR BECAUSE OF COVID-19.SOT IT'S ONE OF THE MANYCONUNDRUMS THAT WE FACE ATTHIS POINT IN TIME WITH THEPANDEMIC THAT WE'RE LOOKINGAT.
06SEC FOR OLDER ADULTS THEGUIDELINES TO AVOID INFECTIONOF THE CORONOAVIRUS IS THESAME.
SOT AVOID CROWDS, WEAR AFACE COVERINGS.
03SEC ANDKEEPING YOUR HANDS CLEAN ONEWAY OR ANOTHER.
SOT WASHINGHANDS WITH SOAP AND WATER ORUSING HAND SANITIZER.
03SECLONELINESS CAN BE AN ISSUE FOROLDER ADULTS, ESPECIALLYDURING THE PANDEMIC.
THECOUNCIL ADVISES FOLLOWINGTHESE RULES VERY CLOSELY IFYOU'RE AN OLDER ADULT WHOMIGHT STEP OUTSIDE.
AND IF YOUKNOW AN OLDER ADULT... SOT DOTHE NEIGHBORLY THING AND JUSTCHECK IN ON FOLKS.
03SEC IFYOU ARE AN OLDER ADULT... SOTTAKE THAT STEP AND REACH OUTAND ASK FOR HELP.
02SEC YOUNGOR OLD WE'RE ALL IN THIS, BEIT THE HEAT OR THE PANDEMIC,TOGETHER.
ROGELIO MARES KGUN9ON YOUR SIDE.SOME ARIZONA LANDLORDS ARE