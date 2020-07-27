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US creates UFO task force

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:24s - Published
US creates UFO task force

US creates UFO task force

The U.S. is officially creating a UFO task force.

This after video released by the Pentagon showed unidentified flying objects zooming past military jets.

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THIS - AFTER VIDEO RELEASED BYTHE PENTAGON SHOWEDUNIDENTIFIED FLYING OBJECTSZOOMING PAST MILITARY JETS.THE TASK FORCE WILL INVESTIGATEWHERE THE U-F-O'S CAME FROM.SIGHTINGS HAVE LONG BEEN ACONCERN FOR MILITARY BASES...WHO SAY THE AIRCRAFTS POSE ARISK OF INTERFERING WITH JETSDURING MILITARY EXERCISES.THIS YEAR'S "TRIBUTE IN LIGHT"TO HONOR THE VICTIMS OF THESEPTEMBER - 11-TH TERRORIST




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