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DNC day 3

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:46s - Published
DNC day 3

DNC day 3

On the third night of the democratic convention the issue of gun violence, climate change, and immigration took center stage.

ISSUES OF GUN VIOLENCE, CLIMATECHANGE, AND IMMIGRATION TOOKCENTER STAGE.AND FORMER PRESIDENT BARACKOBAMA'S SHARED HIS HARSHESTWORDS ABOUT PRESIDENT TRUMP TODATE.JOE ST.GEORGE HAS THE LATEST.DONALD TRUMP HASN'T GROWN INTOTHE JOB BECAUSE HE CAN'TFORMER PRESIDENT BARACK OBAMAWITH A SCATHING REVIEW OF HISSUCCESSOR ON NIGHT THREE OF THEDEMOCRATIC CONVENTION, THE MOSTPUBLIC REBUKE BY ONE PRESIDENTABOUT ANOTHER IN YEARS 9:42THIS ADMINISTRATION HAS SHOWNIT WILL TEAR DOWN OUR DEMOCRACYIF THAT'S WHAT IT TAKES FORTHEM TO WIN THE EVENING ALSOPUTTING SENATOR KAMALA HARRISFRONT AND CENTER AS SHEACCEPTED THE VICE PRESIDENTIALNOMINATION.KNOW A PREDATOR WHEN I SEETHEM...HERE IS NO VACCINE FORRACISM WE HAVE GOT TO DO THEWORK THE ISSUES OF IMMIGRATION8.08 NOW MY MOM IS GONE AND SHEIS TAKEN FOR NO REASON AT ALLGUN VIOLENCE CLIMATE CHANGEAMONG OTHERS HIGHLIGHTED BY THEBIDEN HARRIS CAMPAIGN.WITH HILLARY CLINTON ANDELIZABETH WARREN SPEAKING TOO5.08THIS CANT BEANOTHER WOULD COULDA SHOULDAELECTION 6:30WE ALL NEED TO BEIN THE FIGHT TO GET JOE ANDKAMALA ELECTED WARREN'S SPEECHAIMED AT PROGRESSIVES LIKE SEANSINDLEMAN, A CONVENTIONDELEGATE FOR BERNIE SANDERS WHOTELLS US HE'S NOT QUITE ONBOARD WITH THE BIDEN - HARRISCAMPAIGN YET.ARE YOU GOING TO VOTE FOR JOEBIDEN?

I'LL BE HONEST.HE HAS TO EARN MY VOTE.AS FOR PRESIDENT TRUMP HE WASLIVE TWEETING WHILE PRESIDENTOBAMA WAS STILL SPEAKING.SAYING "HE SPIED ON MYCAMPAIGN!" TRUMP LATER TODAYWILL SPEAK IN PENNSYLVANIA JUSTHOURS BEFORE THE DEMOCRATICCONVENTION CONCLUDES WITH JOEBIDEN'S ADDRESS TO THE AMERICANPEOPLE.IN WASHINGTON I'M JOE ST.GEORGE.TIME NOW IS X:XX --MONEY MAY BE SOON COMING TO YOU




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