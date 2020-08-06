Thursday 9 p.m. COVID-19 update
SEVERAL DAYS.HALEY: NEW TONIGHT.AFTER ADDING SOME AMENDMENTS,THE KANSAS CITY COUNCIL APPROVEDFURLOUGHING CITY WORKERS FOR ATLEAST ONE WEEK BECAUSE OF BUDGETSHORTFALLS CAUSED BY COVID-19.THE VOTE WAS NEARLY UNANIMOUSWITH 3RD DISTRICT COUNCILMANBRANDON ELLINGTON GIVING THEONLY NO VOTE.THE APPROVAL MEANS CITYMANAGERS, PUBLIC WORKS AND PARKSAND RECREATION DEPARTMENTS WILLMISS 40 HOURS OF WORK AND PAYTHIS YEAR.WORKERS NOT IMPACTED INCLUDEPOLICE, UNION WORKERS, AVIATION,WATER, HEALTH DEPARTMENTEMPLOYEES.AND WORKERS WHO MAKE LESS THAN$20 AN HOUR.EMPLOYEES CAN SPREAD OUT THETIME OFF IN AS LITTLE AS FOURHOUR INCREMENT