Figuring out how to balance kids' screen time
Figuring out how to balance kids' screen time
As many have tried to figure out, balancing remote learning with the right amount of screen time can be a challenge.
A recent survey found that childrens' screentime has jumped over 500%.
BALANCING REMOTE LEARNING WITHTHE RIGHT AMOUNT OF SCREEN TIMEFOR YOUR KIDS CAN BE ACHALLENGE.A RECENT "PARENTS TOGETHER"SURVEY FOUND CHILDREN'S SCREENTIME HAS INCREASED BY 500%DURING THE PANDEMIC.BUT IT'S IMPORTANT TO KEEP INMIND...QUALITY IS MORE IMPORTANT THANQUANTITY.TIME SPENT LEARNING ONLINE ISALRIGHT.BUT SOME KIDS MAY FINDTHEMSELVES GETTING DISTRACTEDMORE EASILY.CLINICAL PSYCHOLOGIST DR.TRACY BENNETT SAYS KIDS AREBOUND TO MAKE MISTAKES.JUST REMEMBER PUNISHING THEMISN'T THE ANSWER.BENNETT- PARENTS NEED TO GIVETHEM THE GRACE, THE WARMTH,THE COMFORT TO HELP THEM WORKTHROUGH INSTEAD OF JUST SHAMINGTHEM AND TAKING AWAY THEIRSMART PHONE.DR.BENNETT SAYS THERE ARE WAYS TOWEAVE SCREEN TIME INTO AHEALTHY LIFESTYLE.BUT IT TAKES TIME AND PATIENCETOGET THERE.A CALIFORNIA BUSINESS IS