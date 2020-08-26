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Milwaukee Bucks boycott Game 5 of playoff series against Orlando Magic

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 02:10s - Published
Milwaukee Bucks boycott Game 5 of playoff series against Orlando Magic

Milwaukee Bucks boycott Game 5 of playoff series against Orlando Magic

The Milwaukee Bucks appear to have boycotted Game 5 of their playoff series against the Orlando Magic due to the police shooting of Jacob Blake in Kenosha, according to social media reports.

BREAKING NEWS -- FROM THE NBABUBBLE... THE MILWAUKEE BUCKSARE BOYCOTTING GAME 5 OF THENBA PLAYOFFS AGAINST THEORLANDO MAGIC...LANCE ALLAN IS FOLLOWING THISFOR US FROM THE NEWSROOM.LANCE?YES THIS COMES IN RESPONSE TOTHE POLICE SHOOTING OF JACOBBLAKE IN KENOSHA, ESPN DOT COMTHE FIRST TO REPORT THAT THEBUCKS HAVE DECIDED TO BOYCOTTGAME FIVE AGAINST THE ORLANDOMAGIC.

IT'S UNCLEAR IF THEBUCKS FORFEIT THE GAME, ORWILL LOSE.

THIS WILL BE AHISTORIC DECISION.

AND AT THISPOINT, THEY ARE TAKING ASTANCE.MOMENTS AGO BUCKS SENIOR VICEPRESIDENT ALEX LASRY TWEETEDTHAT SOME THINGS ARE BIGGERTHAN BASKETBALL.

THE STANDTAKEN TODAY BY THE PLAYERS ANDORGANIZATION SHOWS THAT WE'REFED UP.

THIS IS THE SITUATIONJUST MOMENTS AGO.

THE CLOCKHIT ZERO POINT ZERO.

AND THEBUCKS WERE NOT ON THE FLOOR,STILL IN THEIR LOCKER ROOM.STAFFERS WERE TAKING DOWNITEMS IN THE BENCH AREA.

THEREFEREES STANDING ON THECOURT, BUT THE BUCKS STAYED INTHEIR LOCKER ROOM.

NBAOFFICIALS DIDN'T GO IN,WONDERING WHAT WAS HAPPENING.THE MAGIC WERE GOING TO STEPONTO THE FLOOR, TURNED AROUNDAND WENT BACK TO THEIR LOCKERROOM.

THE SCOREBOARD CLOCKREAD 0 POINT ZERO.

BUCKSANNOUNCERS EVEN LEFT IN THEDARK.

AND THE REFS EXITED THETHUNDER AND ROCKETS REPORTEDLYWILL FOLLOW.LAKERS HAVE A TEAM MEETING,THEY PLAY THE BLAZERS.

THEYCOULD FOLLOW SUIT.THANKS LANCE --AS WE SAIDBEFORE -- THIS IS A VERY FLUIDSITUATION..WE WILL CONTINUE TOBRING YOU UPDATES --THROUGHOUT OUR NEWSCAST -- ANDYOU CAN ALWAYS FIND THE LATESTON OUR WEBSITE TMJ4-DOT-COM.




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A_L_E_C_23

Alec RT @AttorneyCrump: What a powerful statement by the Milwaukee @Bucks to boycott Game 5 in protest of the shooting of #JacobBlake. https://t… 2 seconds ago

queenfancygirl

Buffalo Jams RT @HuffPost: BREAKING: The Milwaukee Bucks have reportedly decided to boycott their NBA playoff game against the Orlando Magic in the wake… 2 seconds ago

MJ_WPG

MJ RT @washingtonpost: Milwaukee Bucks become first NBA team to boycott playoff game to protest social injustice https://t.co/y7qBZBXLiv 3 seconds ago

Joranne8

Jay "Milwaukee Bucks boycott Game 5 of their NBA playoff series in response to Blake shooting" https://t.co/pjZxOPKBjZ This ❤ 3 seconds ago

darthraggy

Love me some🏒⚽️⚾️🏈 RT @wojespn: The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN. 4 seconds ago

pennipete

Penni Peterson RT @WSJ: The Milwaukee Bucks staged a boycott of their NBA playoff game against the Orlando Magic in response to the police shooting of Jac… 4 seconds ago

oberholtzkc

Chris Oberholtz 3 NBA playoff games postponed after Milwaukee Bucks boycott game to protest shooting of Jacob Blake https://t.co/D0pCs8OxU5 4 seconds ago

leftists_hate_

_Leftists_Hate_America_ RT @TheLeoTerrell: This is ridiculous. Milwaukee Bucks boycott @NBA playoff game after #JacobBlakeshooting . Don’t play! Without all the fa… 5 seconds ago


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