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Police find body of missing Fort Hood solider

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:51s - Published
Police find body of missing Fort Hood solider
Police believe they found the body of a missing Fort Hood soldier.

THE BODY OF A MISSING FORT HOODSOLDIER.ELDER FERNANDES HAS BEENMISSING SINCE AUGUST 17TH.POLICE SAY THERE IS NOINDICATION OF FOUL PLAY BUTTHEY ARE STILL INVESTIGATINGAN ATTORNEY FOR FERNANDES'FAMILY TWEETED - THEY AREDEMANDING A CONGRESSIONALINVESTIGATION OF FORT HOOD.THIS COMES AFTER SEVERAL FORTHOOD SOLDIERS WERE FOUND DEAD---- MOST RECENTLY,SPECIALIST VANESSA GUILLENWHOSE MURDER SPARKED OUTRAGEACROSS THE COUNTRY.GUILLEN'S SISTER IS ALSODEMANDING CHANGE.WHERE IS THE CHANGE WHEREIS THE INVESTIGATION YOUARE LETTING THE SAME MILTARYINVESTIGATE THEMSELEVES?

THATIS RIDICULOUS.THERE ARE ACCUSATIONS BOTHFERNANDES AND GUILLEN FACEDSEXUAL HARRASSMENT BEFORE THEIRDEATHS-- THE GUILLEN FAMILYIS PUSHING FOR A BILL THATWOULD ALLOW SOLDIERS TO REPORTABUSE THROUGH A 3RD PARTYAGENCY.TODAY STARTS A NEW STAY AT HOME




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Family of Fort Hood Soldier Found Dead Demands Congress Investigate

The police said there was no sign of foul play after they found a body, believed to belong to Sgt....
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shaun2293

Diana Love-Nelson Body of missing Fort Hood soldier may have been found: Police https://t.co/597yft3A8h THERE IS A SERIAL KILLER IN… https://t.co/kpBECA16FL 1 day ago

AmyCountryside

Amy RT @CredibleThreat2: @britishbullybee Yep. Police even told me that if you shoot a criminal, dispose of the body (lots of fields near me a… 1 day ago

CredibleThreat2

Credible Threat @britishbullybee Yep. Police even told me that if you shoot a criminal, dispose of the body (lots of fields near m… https://t.co/3dhQsCHd2W 2 days ago

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Medical Cover Up Police find body of missing Orpington firefighter Anthony Knott in river three weeks after he vanished… https://t.co/9kB5Mr3sOS 3 days ago

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Denis Lapointe RT @OttawaCitizen: Provincial police find body of missing paddleboarder in Lake of Two Mountains https://t.co/6S2xWK4G1f https://t.co/EcjZh… 4 days ago

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Mississauga City Police find body of missing paddleboarder https://t.co/9rFbZpvT1V https://t.co/iwENJv1lzj 4 days ago

Jeremy78962446

Jeremy RT @mtlgazette: Police find body of missing paddleboarder in Oka park https://t.co/Nx5jBhwOkC https://t.co/KRPAvnnW1t 4 days ago


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