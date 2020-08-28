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Wisconsin resident collecting relief donations for hurricane Laura

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:38s - Published
Wisconsin resident collecting relief donations for hurricane Laura

Wisconsin resident collecting relief donations for hurricane Laura

A Wisconsin resident is collecting relief donations for people in Louisiana affected by hurricane Laura.

HonoréFormer Commander,Joint Task Force Katrina"I hope he comes to givepeople hope... andencourage the firstresponders."I'M BRITT CONWAYREPORTING.AS OF RIGHT NOW,FEMA IS DEPLOYINGMILWAUKEE AREA --BELL AMBULANCE TOHELP WITH RECOVERYEFFORTS INLOUISIANA -- .ACCORDING TO THEIRSOCIAL MEDIA...THISIS THE FIRST TIME INTHE COMPANY'SHISTORY THEY'LL BEDOING THIS.HERE AT HOME...ALOCAL WOMAN ISALSO COLLECTINGDONATIONS TO BRINGDOWN TO VICTIMS OFTHE HURRICANE INLAKECHARLES...LOUSIANA...THERESA FESSLER OFMANITOWOC WILL BEIN THE LOWESPARKING LOT NEARTHE LAWN ANDGARDEN AREATOMORROW....SHE SAYS SHE'S LIVEDIN NORTHEASTWISCONSIN FOR 20-YEARS...BUT ISORIGINALLY FROMTHAT PART OFLOUSIANA....TOMORROW THEY'LLBE COLLECTINGTHINGS LIKE GASCANS ANDTARPS....FROM 9- TO 6-P-M-....THEY'LL BE BRINGINGTHE DONATIONSDOWN ON FRIDAY...STILL AHE




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