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Video: Refreshing weather to close out weekend, kick off work week

Video Credit: WCVB - Duration: 01:16s - Published
Video: Refreshing weather to close out weekend, kick off work week

Video: Refreshing weather to close out weekend, kick off work week

There will be a few showers midweek, but things should clear up by the start of Labor Day weekend.

ALL OF US WILL EVENTUALLY CROSSINTO THE 70’S.FOR BOSTON, WE ARE TALKING ABOUTTHE MID TO UPPER 70’S.A FEW SPOTS WILL INCH TOWARD 80DEGREES.THOSE LOCATIONS WILL HIT 70DEGREES.IT’S A GREAT DAY TO BE OUTSIDE.WE WILL SEE CLEAR AND CALMCONDITIONS TONIGHT.IF YOU CAN SAE SOME MONEY ANDOPEN UP THE WINDOWS, WE WILL SEELOW HUMIDITY IN PLACE.WE WILL HAVE SOME SEA BREEZE IS.IT’S GETTING ACTIVE IN THETROPICS.THE ONE I’M KEEPING AN EYE ON ISONE THAT IS RIGHT OFF THESOUTHEAST COAST.THAT HAS A CHANCE IN THE NEXTFIVE DAYS.STILL VERY ACTIVE DOWN THERE.TOMORROW, UPPER 70’S INLAND.AT THE COASTLINE, WE DO HAVE ASEA BREEZE KICKING IN.THIS INCLUDES A FEW CLOUDS INHIGH TEMPERATURES IN THE LOW70’S, THAT IS SOMEBODY TO PLANFOR IF YOU’RE HEADING TO THEBEACH AS WEL




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