Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

All Madeira Middle School 8th-graders moving to online learning due to COVID-19 exposure

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:34s - Published
All Madeira Middle School 8th-graders moving to online learning due to COVID-19 exposure

All Madeira Middle School 8th-graders moving to online learning due to COVID-19 exposure

A positive COVID-19 test for a Madeira Middle School student is having an effect on the lives of all eighth-grade students.

HAPPENING TODAY --áEIGHTHá GRADE STUDENTS INMADEIRA WILL GO BACK TOLEARNING FROM HOME AFTER ACLASSMATE TESTS POSITIVE FORáCOVID-19á.WCPO 9 NEWSREPORTER PAOLA SURO LOOKS ATTHE DISTRICT'S RESPONSE ANDWHAT FAMILIES NEED TO KNOW ASTHEY'RE WAKING UP.TIMYKA -- THATSTUDENT THAT TESTED POSITIVEIS ENROLLED áHEREá AT MADEIRAMIDDLE SCHOOL AND HAS BEENATTENDING IN-PERSON LESSONS.AND BECAUSE OFTHAT CONFIRMED CASE -- áALLáEIGHTH GRADE STUDENTS WILLLEARN REMOTELY TODAY THROUGHFRIDAY, SEPTEMBER 18TH.THE DISTRICT SAYS IT HOPESTO RETURN TO IN-PERSONLEARNING, MONDAY THE 21ST.OFFICIALS TELL USCONTACT TRACING FOUND 29STUDENTS HAD "CLOSE CONTACT"WITH THAT STUDENT."CLOSE CONTACT" FOR THEDISTRICT MEANS ANYONE WHOSPENT MORE THAN 15 MINUTES,CLOSER THAN SIX FEET TOSOMEONE WITH COVID-19.THOSE STUDENTS IN "CLOSECONTACT" MUST ALSO SIT OUTEXTRA- CURRICULAR ACTIVITIESAND BE QUARANTINED FOR TWOWEEKS.MADEIRA CITY SCHOOLSSAYS THIS ACTION IS PART OF APLAN IT CREATED WITH HELP FROMTHE HAMILTON COUNTY PUBLICHEALTH DEPARTMENT AND THEGOVERNOR'S OFFICE.A SMALL GROUP OFSTUDENTS AND A TEACHER WEREQUARANTINED WEDNESDAY ATMADEIRA HIGH SCHOOL FOLLOWINGA COVID-19 CASE AS WELL.REPORTING LIVE PAOLA SUROWCPO 9 NEWS.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Chandigarh Students encourage youngsters to donate gadgets to underprivileged girls for online learning [Video]

Chandigarh Students encourage youngsters to donate gadgets to underprivileged girls for online learning

In the wake of COVID-19 crisis, when educational institutions are being forced to remain closed the school going teenagers have come together for a noble cause in Chandigarh. A group of 5 girls have..

Credit: ANI     Duration: 01:42Published
11-year-old boy suspended for handling an Airsoft gun during online school [Video]

11-year-old boy suspended for handling an Airsoft gun during online school

A sixth grade student at Bell Middle School in Golden is suspended from school for four days, according to his parents, for handling his Airsoft gun during a Zoom school session earlier this week.

Credit: KDVR     Duration: 02:25Published
Expert and parent tips for learning at home [Video]

Expert and parent tips for learning at home

Many local children and parents face a new frontier: online learning at home.

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 02:40Published