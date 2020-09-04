Free digital Black Panther comics
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Black Panther fans can now read free digital comic books in honor of the late Chadwick Boseman.
THE CLUES COME IN THE FORM OF ARIDDLE WHICH COST 50 BUCKS TOGET ON THE WEBSITE.BLACK PANTHER FANS CAN READ SOMEFREE DIGITAL COMIC BOOKS TOHONOR THE LATE CHADWICK BOSEMAN.FANS CAN FIND THE COMICS ON THECLOUD-BASED SITE COMIX-OLOGYWHICH IS OWNED BY AMAZON.ALL YOU NEED IS YOUR AMAZONLOGIN TO ENJOY THEM.THE TITLES INCLUDE BLACK PANTHERAND THE RISE OF THE BLACKPANTHERTHE TIMING FOLLOWS THE DEATH OF