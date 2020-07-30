Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Fans being warned about traveling to Florida for Bills game

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:52s - Published
Fans being warned about traveling to Florida for Bills game

Fans being warned about traveling to Florida for Bills game

The Erie County Department of Health is issuing a stark warning about fans going to Miami for Sunday's game.

Fans should know they have to quarantine upon arrival.

IF YOU'REPLANNING TOTRAVEL TO MIAMIFOR THE GAME--KNOW THATWHEN YOUCOME BACK TOBUFFALO--YOU'LL HAVE TOQUARANTINEFOR 14 DAYS--BECAUSEFLORIDA IS ONTHE STATE'S"COVID TRAVELADVISORY LIST".IN A VERY BLUNTSTATEMENTFROM THE ERIECOUNTYDEPARTMENT OFHEALTH--"FANS WHOCHOOSE TOTRAVEL TO MIAMIFOR A FOOTBALLGAME SHOULDKNOW THEY AREACTIVELYCHOOSING TOPUT THEIRHEALTH, THEHEALTH OFPEOPLE IN THEIRHOUSEHOLD,AND THE HEALTHOF OURCOMMUNITY ATRISK."FURTHER, THEDEPARTMENT OFHEALTH SAYSFANS COMINGBACK FROMMIAMI:-SHOULD NOT BESHARING FOODOR DRINK...-SHOULD BESLEEPING IN ASEPARATEBEDROOM-CLEANING ANDDISINFECTINGSHAREDBATHROOMS-AND PREPAREDTO ISOLATE IFYOU DEVELOPSYMPTOMS.YOU CAN CHECKOUT THEPOLICIES FORFANS ATSTADIUMSACROSS THECOUNTRY--WITH THISINTERACTIVEMAP WE HAVERIGHT NOW ONW-K-B-W DOTCOM.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

Miami Dolphins To Allow Thousands of Fans To Attend Home Opener [Video]

Miami Dolphins To Allow Thousands of Fans To Attend Home Opener

The Miami Dolphins have announced that up to 13,000 fans will be able to attend their opening game against the Buffalo Bills.

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:04Published
Marquee Home Games Highlight Vols Schedule [Video]

Marquee Home Games Highlight Vols Schedule

For the first time ever the Tennessee-Florida rivalry game is going to take place in December. Pack your coats, Gator fans.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 00:48Published
Lightning cruises to 5-0 win in exhibition opener [Video]

Lightning cruises to 5-0 win in exhibition opener

The Lightning played against another team for the first time in more than four months when they played their lone exhibition game against the Florida Panthers. Despite the fact that there weren't any..

Credit: ABC Action News     Duration: 01:39Published