Fans being warned about traveling to Florida for Bills game
Fans being warned about traveling to Florida for Bills game
The Erie County Department of Health is issuing a stark warning about fans going to Miami for Sunday's game.
Fans should know they have to quarantine upon arrival.
IF YOU'REPLANNING TOTRAVEL TO MIAMIFOR THE GAME--KNOW THATWHEN YOUCOME BACK TOBUFFALO--YOU'LL HAVE TOQUARANTINEFOR 14 DAYS--BECAUSEFLORIDA IS ONTHE STATE'S"COVID TRAVELADVISORY LIST".IN A VERY BLUNTSTATEMENTFROM THE ERIECOUNTYDEPARTMENT OFHEALTH--"FANS WHOCHOOSE TOTRAVEL TO MIAMIFOR A FOOTBALLGAME SHOULDKNOW THEY AREACTIVELYCHOOSING TOPUT THEIRHEALTH, THEHEALTH OFPEOPLE IN THEIRHOUSEHOLD,AND THE HEALTHOF OURCOMMUNITY ATRISK."FURTHER, THEDEPARTMENT OFHEALTH SAYSFANS COMINGBACK FROMMIAMI:-SHOULD NOT BESHARING FOODOR DRINK...-SHOULD BESLEEPING IN ASEPARATEBEDROOM-CLEANING ANDDISINFECTINGSHAREDBATHROOMS-AND PREPAREDTO ISOLATE IFYOU DEVELOPSYMPTOMS.YOU CAN CHECKOUT THEPOLICIES FORFANS ATSTADIUMSACROSS THECOUNTRY--WITH THISINTERACTIVEMAP WE HAVERIGHT NOW ONW-K-B-W DOTCOM.