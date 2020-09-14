Protesters block Watt Avenue in response to Trump's visit to McClellan Park
ABOUT THE PASSION ON BOTHSIDES AND THAT PASSION DID.TURN VIOLENT IN TERMS OF AHEART MORE THAN ONE PLOWINGTHROUGH A CROWD OF PROTESTERS.YEAH WE'VE SEEN SEVERALCARS GOING THROUGH PROTESTERSAT LEAST 2 THAT WE HAVEWITNESSED SOME OF THESEPROTESTERS SAY THAT THERE WEREMORE NOW YOU CAN SEE THAT ISTHAT WE'VE BEEN FOLLOWING ALLMORNING IS BLOCKING WATTAVENUE THIS IS NORTHBOUND WATTAVENUE RIGHT NOW AND THEY ALLNORTHBOUND LANES YOU CANIMAGINE TRAFFIC IS BACKING UPPRETTY HEAVILY RIGHT NOWCHANTING BLACK LIVES MATTERSHOWING THEIR OPPOSITION TOFROM SUPPORTERS THAT CAME OUTTO SUPPORT THINK WHY THEYSUPPORT THE PRESIDENT IS ACHALLENGING THEM ON THEIR OVERTHE PAST COUPLE A LOT OFPEOPLE I KNOW WHERE PROTESTINGWITH BLACK LIVES MATTER HEREAS WELL WHICH IS WHY CHANTINGBLACK LIVES MATTER ANDACTUALLY NOW THAT WE'RE BACKOUT HERE I JUST REALIZED THISIS ACTUALLY WHERE PROTESTERSSTARTED THIS MORNING TAKENQUITE A LOT REALLY AROUND THEPOOL AND PARK WITH THEM SOTHIS IS THE PARK THEY STARTEDOUT THEY MADE THEIR WAY DOWN ALOT INTO MCALLEN PARKTHROUGHOUT THE PARK THEYBLOCKED A DEADLY AVENUE ANDMULTIPLE INTERSECTIONS ANDTHAT'S WHERE.THAT'S WHERE BASICALLY WEREHIT BY THAT CAR THAT WE'RETALKING ABOUT ONE WOMAN WHOWAS ON CRUTCHES ALREADY WASTAKEN AWAY IN AN AMBULANCE ANDAND SO NOW YOU'RE THAT THEY'REBLOCKING WHAT AVENUE SO WEKNOW WE UNDERSTAND THATTHERE'S A LOT OF PROFANITYPEOPLE HAVE A LOT OF STRONGOPINIONS THAT UNFORTUNATELYIT'S VERY HARD TO NOT SHOW THESIGNS BECAUSE ALMOST EVERYSINGLE PERSON I HAVE SOME SORTOF PROFANITY ON THEIR SIDE.
SOTHAT'S THE SITUATION HEREDON'T COME NEAR WHAT AVENUE IFYOU DON'T HAVE TO BECAUSE ITIS BLOCKED ALL NORTHBOUNDLANES RIGHT NOW I AIR BASE