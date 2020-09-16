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Pac-12 football still in holding pattern

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:49s - Published
Pac-12 football still in holding pattern
It's unclear when football will again be played at Arizona Stadium

GAMES.

THATS CALIFORNIAGOVERNOR GAVIN NEWSOM ASFOOTBALL STUDENT ATHLETES FROMUSC AND ARIZONA HAVE WRITTENHIM ASKING TO BEGIN PLAYEVERYONE NEEDS TO GET ON THESAME PAGE.

PAC-12 COMMISSIONERLARRY SCOTT, STATE GOVERNORS,AS WELL AS HEALTH OFFICIALSARE ALL MUST COME TOGETHER SOFOOTBALL CAN START.

VO ITSBEEN A FEW DAYS OF STATEMENTS,LETTERS, AND EVER CHANGINGINFORMATION.

AS IT STANDS NOW,THE PAC-12 IS THE ONLYCONFERENCE WITH NO SET STARTDATE TO PLAY FOOTBALL ALTHOUGHIT DOES SEEM EAGER NOT WAITUNTIL JANUARY 1ST.

THIS AFTERTHE BIG TEN ANNOUNCED IT WILLKICK OFF ITS SEASON THE WEEKOF OCTOBER 23RD.

COLLEGEBASKETBALL CAN START NOVEMBER25TH.

THE NCAA IS GIVING




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Chicago S-T - Published


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